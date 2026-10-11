هفته دوم لیگ نخبگان آسیا در شرایطی برای نمایندگان ایران دنبال می‌شود که استقلال با حریفی بحران‌زده روبه‌رو است و تراکتور باید برابر تیمی تازه‌وارد اما خطرناک به میدان برود.

استقلال و تراکتور در دومین گام آسیایی خود، دو مأموریت متفاوت اما با هدفی مشترک پیش‌رو دارند؛ کسب امتیاز و تثبیت موقعیت در مسیر صعود از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا.

تراکتور امشب و پس از سفری خسته‌کننده و 18‌ساعته برای رسیدن به عمان از ساعت19:30 باید برابر الشمال قطر قرار بگیرد؛ تیمی که با نایب‌قهرمانی فصل گذشته لیگ این کشور، برای نخستین‌بار به سطح اول فوتبال باشگاهی آسیا رسیده است. تساوی یک بر یک مقابل الاتحاد عربستان در نخستین بازی، نشان داد نباید این حریف تازه‌‌وارد را دست‌کم گرفت. حضور مهاجمانی چون بغداد بونجاح نیز بر ظرفیت هجومی الشمال افزوده است.

در سوی دیگر، استقلال امشب از ساعت ۲۱:۴۵ به مصاف الغرافه قطر می‌رود؛ تیمی که برخلاف پیشینه و اعتبارش در فوتبال قطر، روزهای دشواری را سپری می‌کند. سه شکست در پنج هفته لیگ ستارگان و شش مسابقه متوالی بدون پیروزی، نشانه‌های روشنی از افت این تیم است. ضعف‌های دفاعی، هدر رفتن فرصت‌های گلزنی و نوسان تاکتیکی، الغرافه را به حریفی آسیب‌پذیر تبدیل کرده است؛ هرچند انگیزه پایان دادن به ناکامی‌ها در آسیا می‌تواند کار استقلال را دشوار کند.

اکنون استقلال باید از بحران رقیب بهترین استفاده را ببرد و تراکتور با تمرکز و شناخت کافی، مانع شگفتی‌سازی نماینده قطر شود؛ دو آزمون متفاوت برای فوتبال ایران در مسیر آسیایی.

برنامه کامل بازی‌های هفته دوم لیگ نخبگان به این شرح است:

دوشنبه 20 مهر 1405

*پاختاکور.............................................................................القادسیه (ساعت17:15)

*تراکتور ایران........................................................................الشمال (ساعت19:30)

*الوصل امارات.......................................................الاهلی عربستان (ساعت19:30)

*الغرافه........................................................................استقلال ایران (ساعت21:45)

*نیرو‌ هوایی...................................................................العین امارات (ساعت21:45)

*النصر....................................................................نفتچی ازبکستان (ساعت21:45)

سه‌شنبه 21 مهر 1405

*السد قطر................................................................................الهلال (ساعت19:30)

*الاتحاد............................................................شباب الاهلی امارات (ساعت21:45)