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رئیس فدراسیون والیبال گفت: تمام تمرکز ما برای صعود به المپیک است و هرچه در توان داریم انجام خواهیم داد.

والیبال به‌عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نمایش خوبی داشت و توانست با برتری برابر تمام حریفان خود از جمله ژاپن میزبان، عنوان قهرمانی را به‌دست آورد. این آخرین مدال والیبال ایران در سال 1405 از ابتدای فروردین تا اواسط مهرماه بود. تیم‌های ملی والیبال ایران در رویدادهای سال ۱۴۰۵ موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شامل ۶ طلا، پنج نقره و دو برنز شدند تا رکورد هر ۱۵ روز یک مدال را برای این ورزش ایران به ثبت برسانند.

فراز و فرود زیاد داشتیم

حالا اما میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در تازه‌ترین صحبت‌های خود در مورد چهارمین قهرمانی متوالی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم از عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی برای چهارمین بار دفاع کنیم و فصل پرفراز و نشیب 1405 را با یک مدال طلای ارزشمند به پایان ببریم. اعتقاد من این است که در سال 1405 سال پرفراز و فرودی داشتیم و با این حال یک مدال نقره و یک مدال طلای بزرگسالان از مسابقات قاره‌ای کسب کردیم. مشکل بزرگ تیم ملی، همین فراز و نشیب در عملکردش بود. جالب اینکه ما همیشه مقابل تیم‌های قوی، بهتر بازی می‌کنیم تا تیم‌های ضعیف‌تر. نمونه آن بازی (پیروزی 3 بر 2) مقابل اندونزی بود.

تقوی ادامه داد: تیم ملی به جای اینکه تیم‌های ضعیف را قاطعانه شکست دهد، مقابل آنها دچار چالش می‌شود. این نوسان عملکرد دلایل مختلفی دارد که باید آنها را بررسی کنیم. ما ایرادها را بعد از لیگ ملت‌های 2026 دیدیم و سعی کردیم آنها را کنترل کنیم. ما در واقع در فاصله بین لیگ ملت‌ها تا بازی‌های آسیایی، انتقاد‌ها به تیم ملی را کنترل و از همه اعضای تیم حمایت کردیم. اما حالا مسابقات تمام شده و فرصت خوبی داریم تا ایرادهای خودمان را برطرف کنیم.

توقع بازی‌های بهتری از تیم ملی داشتم

میلاد تقوی در مورد نشست اخیر خود با برخی ستاره‌های پیشین تیم ملی گفت: در جلسه‌ای که با برخی اعضای نسل طلایی والیبال ایران داشتم، آنها را در جریان تصمیم‌‌ها و علت‌های این تصمیم‌گیری‌ها قرار دادم و بسیار از سؤالات آنها برطرف شد. همچنین در مورد برخی مشکلات خاص صحبت کردیم و اگرچه به راه‌حل قطعی نرسیدیم اما قرار شد باز هم این موارد را بررسی کنیم. او اضافه کرد: توقع ما این بود که با توجه به زحمات زیادی که برای تیم‌ ملی کشیده شد و چند میلیون دلاری که برای تیم‌های ملی هزینه شد، بازی‌های بهتر و زیباتری از تیم ملی می‌دیدیم. باید همت کنیم و ایرادها را برطرف کنیم. باید از فضای مجازی خارج شویم و در عمل به‌دنبال راه‌حل بگردیم. ما از عملکرد تیم‌های ملی راضی هستیم ولی دوست داریم بهتر شویم.

نگاه ما ادامه همکاری با پیاتزا است

تقوی در مورد ادامه همکاری با روبرتو پیاتزا، سرمربی ایتالیایی تیم ملی گفت: ما تا آذر‌ماه برای تمدید قرارداد پیاتزا فرصت داریم و باید برخی جزئیات را به‌صورت مشخص به قرارداد بین ما و پیاتزا اضافه کنیم. من یک مذاکره چند ساعته با پیاتزا خواهم داشت تا ببینم می‌توانیم با ایشان برای ادامه کار به توافق برسیم یا نه. البته ما مذاکره‌ای با مربیان دیگر نداشتیم و نگاه ما ادامه همکاری با پیاتزا است.

او ادامه داد: یکی از مواردی که با شفافیت باید در قرارداد پیاتزا قید شود، جایگاه و برنامه ما برای تیم ملی است و اینکه اگر هر یک از این موارد محقق نشد، چه شرایطی اعمال شود. در مورد کادر فنی و سرپرست و... نیز صحبت خواهیم کرد. اختلافی بین ما و پیاتزا وجود ندارد و تنها باید برخی موارد به صورت شفاف ذکر شود.

برنامه‌ریزی برای صعود به المپیک

تقوی درباره برنامه‌های پیش روی فدراسیون والیبال گفت: برنامه‌های جدی و دقیقی برای زیرساخت‌های والیبال در سال‌های پیش رو داریم. سالن اصلی والیبال در حال تعمیر است؛ کمپ تیم ملی به‌صورت کلی تخریب شده که در حال بازسازی است؛ کمپ بانوان را افزایش خواهیم داد، یک سالن 6000 نفری به دستور وزیر ورزش در اختیار ما قرار گرفته که کمپ دوم تیم ملی خواهد بود، یک زمین 5000 متری هم در مجموعه آزادی به ما تعلق گرفته که در حال طراحی برای ساخت کمپ دیگری هستیم.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان تصریح کرد: تمام تمرکز ما برای صعود به المپیک است و هر‌چه در توان داریم برای رسیدن به این هدف انجام خواهیم داد. سپس به سراغ تغییر اساسی در والیبال ساحلی خواهیم رفت. رسیدن ساحلی ایران به المپیک 2028 غیرممکن است و باید به سراغ مسابقات بعدی برویم.