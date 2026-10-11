افزایش کالابرگ برای 40 میلیون نفر مشروط شد!

دولت، پس از کنار گذاشتن 50 میلیون نفر از افزایش رقم کالابرگ، برای بالا بردن واریزی کالابرگ 40 میلیون نفر بقیه، شرط تعیین کرد!

به گزارش خبرنگار ما، دولت، پس از کنار گذاشتن

50 میلیون نفر از طرح افزایش رقم کالابرگ آن‌هم در شرایط جنگی، برای بالا بردن واریزی کالابرگ 40 میلیون نفر بقیه، شرط تکمیل پرسشنامه خوداظهاری تعیین کرده است! آن‌هم در حالی که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دچار اختلال شده و دولت، وعده داده که در چند روز آینده برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارسال پیامک برای متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ از شنبه‌شب آغاز شده و افرادی که پیامک دریافت می‌کنند؛ می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پرسشنامه خوداظهاری را مشاهده و درخواست خود را ثبت کنند.

بر‌اساس این طرح، حدود 40 میلیون نفر در قالب

18 میلیون و 300 هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد.

سرپرستان خانوارهای مشمول باید به نشانی my.gov.ir مراجعه کرده و فرم خوداظهاری و درخواست خود را تکمیل کنند. مهلت ثبت‌نام تا ساعت 24 روز سه‌شنبه 21 مهرماه اعلام شده است. در حال حاضر، برای افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند؛ امکان مشاهده صفحه نخست پرسشنامه فراهم شده است اما اگر هنوز پیامکی برای فردی ارسال نشده باشد، فرم خوداظهاری او در سامانه فعال نیست.

همچنین نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند؛ پس از اجرای مرحله نخست از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اصرار بر اجرای طرح‌های نشدنی

گفتنی است؛ در ادامه بازی کالابرگی دولت با اعصاب مردم، دولت به طرح نشدنی دهک‌بندی جدیدی از روی خوداظهاری روی آورده که جز معطلی، بی‌اعتمادی مردم و هزینه‌تراشی برای کشور، ثمره دیگری ندارد.

این مسئله در کنار نظرات مختلف سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ ناهماهنگی عجیبی در بحث افزایش رقم کالابرگ ایجاد کرده است. دولت که قبل از حذف ارز ترجیحی وعده داده بود؛ هدف از این طرح انتقال یارانه به انتهای زنجیره یعنی به مصرف‌کننده نهایی و مردم است؛ حالا از افزایش کالابرگ، صرفاً برای

40 میلیون نفر آن‌هم به شرط پر‌کردن یک پرسشنامه سخن می‌گوید؛ یعنی به راحتی 50 میلیون نفر از افزایش یارانه کنار گذاشته شده‌اند!

وزارت رفاه، به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و داده‌های املاک، خانوار و...؛ از دهک‌بندی یا به تعبیر جدید وزیر، «سطح مشخص درآمد و دارایی خانوار»، همچون دولت‌های گذشته ناتوان است و افراد و خانوارهای مشمول دهک‌های 4 و 5 را با معیارهای عجیب، 8 و 9 و حتی 10 اعلام می‌کند؛ یا متوسطین را ثروتمند می‌خواند. وزارت رفاه، در حالی‌که به‌دلیل تکمیل نبودن سامانه‌های داده‌ای، توان دهک‌بندی ندارد اما به انجام طرح‌های نشدنی اصرار دارد!

بسیار دیده شده که یارانه و کالابرگ خانوارها، با دریافت یک وام ضروری یا قرض از اشخاص، قطع شده است! این فقط یکی از نمونه‌های ناکارآمدی، سامانه‌ها و سیستم‌های سنجش استطاعت اقتصادی خانوارها و افراد است.

برخی کارشناسان اقتصادی، نسبت به نگاه صرفاً بودجه‌ای به کالابرگ هشدار داده‌اند که اگر هدف از حذف 50 میلیون نفر از افزایش کالابرگ، صرفاً کاهش هزینه‌های دولت باشد؛ باید هزینه‌های اجتماعی آن نیز محاسبه شود. صرفه‌جویی بودجه‌ای زمانی مطلوب است که به ایجاد هزینه بزرگ‌تر در حوزه رفاه، سلامت و سرمایه انسانی منتهی نشود.