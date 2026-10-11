در حالی‌که شهرداری تهران از عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی در قالب طرح «تورم صفر» خبر داده است، بررسی میدانی نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام، با نرخ‌های اعلامی فاصله زیادی دارد.

به گزارش ایسنا، بر‌اساس اعلام شهرداری تهران، در قالب طرح «تورم صفر» قرار است کالاهای مشمول به مدت شش‌ماه با قیمت‌های تعیین‌شده عرضه شوند. در فهرست اعلامی، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی سوپر باسماتی ۳۳۵ هزار تومان، برنج پاکستانی ۳۸۶ به قیمت ۲۲۰ هزار تومان و برنج هندی ۱۷۱۸ به بهای ۲۸۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله یا گوسفند یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام شده است.

در گروه روغن، قیمت روغن پخت‌وپز ۸۱۰ گرمی حدود ۳۳۵ هزار تومان و نوع ۱۳۵۰ گرمی حدود ۵۴۳ هزار تومان است. روغن سرخ‌کردنی ۸۱۰ گرمی نیز حدود ۳۶۱ هزار تومان و بسته ۱۳۵۰ گرمی آن ۶۰۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

بر‌اساس همین فهرست، قیمت هر کیلوگرم عدس ۱۹۵ هزار تومان، لوبیا چیتی ۲۷۵ هزار تومان، نخود ۲۱۵ هزار تومان، لپه ریز ۳۲۰ هزار تومان و لوبیا قرمز ۳۱۵ هزار تومان تعیین شده است. همچنین ماکارونی رشته‌ای ۷۰۰ گرمی ۷۰ هزار تومان، شکر فله هر کیلوگرم ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان، خرمای مضافتی بم ۶۰۰ گرمی ۱۷۰ هزار تومان و سویا ۵۰۰ گرمی ۱۲۰ هزار تومان قیمت دارند.

در حالی‌که برنج و گوشت؛ اختلاف قیمت محدودتر با نرخ‌های اعلامی طرح تورم صفر دارد و یک و نیم تا 16 درصد ارزان‌تر است؛ قیمت روغن؛ فاصله بیشتری دارد؛ از پنج تا 40 درصد.

حبوبات بسیار ارزان‌تر از بازار

در میان کالاهای بررسی‌شده، برخی حبوبات اختلاف چشمگیری با نرخ‌های اعلامی شهرداری دارند. هر کیلوگرم عدس در خرده‌فروشی‌ها بین ۲۲۶ تا ۴۵۰ هزار تومان قیمت دارد؛ رقمی که حدود 15 و 9 دهم تا ۱۳۰ و هشت دهم درصد بالاتر از نرخ ۱۹۵ هزار تومانی شهرداری است. لوبیا چیتی با قیمت هر کیلوگرم ۶۸۲ هزار تومان عرضه می‌شود که حدود ۱۴۸ درصد بیشتر از نرخ ۲۷۵ هزار تومانی اعلام‌ شده است. قیمت هر کیلوگرم نخود نیز به ۴۷۹ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی حدود 122 و هشت دهم درصد بالاتر از نرخ ۲۱۵ هزار تومانی شهرداری.

لپه ریز با قیمت هر کیلوگرم ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود 55 و هشت دهم درصد گران‌تر از نرخ ۳۲۰ هزار تومانی اعلام شده است. همچنین قیمت لوبیا قرمز در خرده‌فروشی‌ها بین ۳۲۹ تا ۶۲۰ هزار تومان است که حدود ۴.۴ تا ۹۶ و هشت دهم درصد بالاتر از نرخ ۳۱۵ هزار تومانی شهرداری قرار دارد.

در سایر اقلام نیز تفاوت قیمت بازار با نرخ‌های اعلامی یکسان نیست. ماکارونی رشته‌ای ۷۰۰ گرمی در بازار، با قیمت ۷۰ تا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود؛ بنابراین قیمت آن 12 و هشت دهم درصد بالاتر از نرخ ۷۰ هزار تومانی شهرداری است.

شکر 80 درصد ارزان‌تر

شکر فله در خرده‌فروشی‌های بررسی‌‌شده به‌ازای هر کیلوگرم ۱۹۵ هزار تومان قیمت دارد؛ رقمی که حدود ۷۹ و هفت دهم درصد بیشتر از نرخ ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام‌ شده است. خرمای مضافتی بم در بسته‌بندی ۶۰۰ گرمی نیز با قیمت ۳۱۴ تا ۵۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این قیمت‌ها حدود 84 و هفت دهم تا ۲۲۳ و نیم درصد بالاتر از نرخ ۱۷۰ هزار تومانی شهرداری است. سویا ۵۰۰ گرمی نیز با قیمت ۲۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان در خرده‌فروشی‌های بررسی‌شده عرضه می‌شود که حدود ۱۰۲ و چهار دهم درصد بالاتر از نرخ ۱۲۰ هزار تومانی اعلام‌ شده است.