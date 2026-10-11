مدیرعامل غول نفتی آمریکا هم به نفت ۱۵۰ دلاری اعتراف کرد

مدیرعامل شرکت آمریکایی شورون با هشدار درباره شکنندگی بازار جهانی نفت اعلام کرد که قیمت نفت خام فیزیکی تحویلی در آسیا به ۱۵۰ دلار در هر بشکه نزدیک‌تر است تا ۱۰۰ دلار. هم‌زمان کاهش ذخایر احتیاطی نفت و سوخت، فشار بر بازار فرآورده‌های نفتی را افزایش داده است.

به گزارش کیهان، مدیران نفتی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حالا محافظه‌کاری را کنار گذاشته و یکی پس از دیگری، درباره قیمت‌های واقعی بازار انرژی که بسیار بیشتر از قیمت‌های اعلام شده در رسانه‌ها است، هشدار می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، «مایک ورث» مدیرعامل شرکت نفتی شورون با اشاره به کاهش ذخایر احتیاطی نفت و سوخت در جهان گفت: بازار نفت نسبت به مراحل اولیه جنگ اسرائیل و حماس شکننده‌تر شده و کف قیمت‌ها در حال افزایش است.

او تصریح کرد: قیمت نفت خام فیزیکی تحویلی در آسیا اکنون به ۱۵۰ دلار در هر بشکه نزدیک‌تر است تا ۱۰۰ دلار. در حالی که معاملات آتی نفت برنت در محدوده ۱۰۰ دلار انجام می‌شود.

این مدیر ارشد نفتی همچنین با اشاره به محدودیت‌های فزاینده در بازار فرآورده‌های نفتی گفت: در ماه‌های اخیر، قیمت بنزین و گازوئیل به‌ مراتب بیشتر از قیمت نفت خام افزایش یافته است.

عواقب درگیری با ایران

گفتنی است مدیرعامل شرکت شورون، چندی قبل هم در یک کنفرانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که ذخایر احتیاطی که در بازار جهانی نفت خام پس از تنش‌های اخیر مرتبط با ایران شکل گرفته بود، اکنون به‌طور کامل مصرف شده است.

او تأکید کرد که تصور سناریویی که در آن قیمت‌ها به سرعت کاهش یابد، دشوارتر از گذشته شده است. این اظهارنظر از سوی مدیری که معمولاً از پیش‌بینی قطعی درباره قیمت‌ها پرهیز می‌کند، قابل توجه است.

به گفته ورث، ضربه‌گیرها دیگر فضای کافی برای جذب شوک‌های احتمالی عرضه ندارند و همین موضوع می‌تواند بازار را در برابر هر رویداد تازه آسیب‌پذیرتر کند.

منظور از ضربه‌گیرها، مازاد عرضه و ظرفیت اضافی تولید در کشورهای بزرگ نفتی است که در ماه‌های اخیر به‌عنوان ذخایر احتیاطی برای مقابله با نوسانات قیمت عمل کرده‌اند.

شرکت شورون، یک شرکت بزرگ نفت و گاز آمریکایی است که در حوزه‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز، پالایش، تولید سوخت و فعالیت‌های انرژی در کشورهای مختلف جهان فعال است.

نفت 200 دلاری در راه است

مایک ورث تنها مدیر ارشد نفتی نیست که محافظه‌کاری را کنار گذاشته و درباره وضعیت بحرانی قیمت انرژی هشدار می‌دهد. همین چند روز قبل، راسل ‌هاردی، مدیرعامل شرکت چندملیتی هلندی ویتول با تکرار ادعای آمریکا درباره عبور حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت خام و دو میلیون بشکه فرآورده مکرر از خاورمیانه با نفتکش طی 10 روز گذشته گفت ادامه جریان ۱۰ تا ۱۴ میلیون بشکه‌ای در روز از منطقه، برای تعادل بازار انرژی حیاتی است.

هاردی تأکید کرد: «اگر این وضعیت ادامه نیابد، سناریوی ۲۰۰ دلار برای هر بشکه نفت خام رقم می‌خورد.»

«امین ناصر»، مدیرعامل آرامکو نیز یکی دیگر از افراد کلیدی بود که درباره نزدیک بودن نفت 200 دلاری هشدار داده است. او چند روز قبل در کنفرانس «انرژی اینتلیجنس» لندن، در اظهاراتی کم‌سابقه که از سوی بسیاری از رسانه‌های غربی و زنجیره‌ای‌های داخلی سانسور شد، اذعان کرد: برخی محموله‌های نفتی گاهی با قیمتی ۲۰ تا ۵۰ دلار بالاتر از قیمت شاخص نفت برنت معامله می‌شوند.

ناصر همچنین تأکید کرد: اگر خط لوله شرق به غرب وجود نداشت، قیمت نفت برنت به ۲۰۰ دلار در هر بشکه می‌رسید.

به گفته او، تا زمانی که تنگه هرمز به‌طور کامل بازگشایی نشود و اعتماد به بازار بازنگردد، فشار بر دو سوی معادله عرضه و تقاضای نفت افزایش خواهد یافت.

وضعیت بحرانی ذخایر

وی افزود: حتی در صورت بازگشت شرایط به وضعیت عادی، بازسازی ذخایر نفتی جهان، هم‌زمان با تأمین تقاضای جاری، ممکن است تا دو سال زمان ببرد.

ناصر با اشاره به میزان نفت ازدست‌رفته در جریان جنگ گفت: از زمان آغاز جنگ، نزدیک به سه میلیارد بشکه از مجموع عرضه نفت جهان از بین رفته است؛ رقمی که معادل حدود نیمی از نفت خام و فرآورده‌هایی است که معمولاً از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شد.

به گفته وی، در همین مدت بیش از یک میلیارد بشکه از ذخایر نفتی جهان برداشت شده است.

مدیرعامل آرامکو اظهار کرد: جهان بحران کنونی را با حدود ۱۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی آغاز کرد، اما اکنون کمتر از شش میلیارد بشکه ذخایر تجاری باقی مانده است که بخش عمده آن عملاً قابل دسترسی نیست.

در واقع، سخنان مدیران عامل شورون، ویتول و آرامکو نشان می‌دهد که نفت ۱۰۰ دلاری برنت تنها عددی پشت ویترین بازارهای جهانی است و قیمت واقعی فعلاً ۱۵۰ دلار است. بر این اساس، رسیدن قیمت نفت به ۲۰۰ دلار اصلاً دور از دسترس نیست و با حذف کامل و دائمی خط لوله شرق به غرب عربستان و حذف نشتی از تنگه هرمز، نفت 200 دلاری از رگ گردن به آنها نزدیک‌تر است.

این وضعیت، دومینوی افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم، جهش دوباره نرخ بهره و سقوط اقتصادی را برای آمریکا و غرب به‌دنبال خواهد داشت و این همان موضوعی است که غربی‌ها به‌شدت از آن وحشت دارند.