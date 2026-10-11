ناکامی ترامپ در ایران و کسب نوبل صلح سوژه طنزپردازان آمریکایی شد

در بخش خبری طنزآمیز «آپدیت آخر هفته»، کالین جاست، طنزپرداز و یکی از مجریان برنامه، ترامپ را به‌دلیل ناکامی در دریافت جایزه صلح نوبل دست انداخت. او صحبت‌هایش را با این جمله آغاز کرد: او واقعاً عصبانی است که جایزه صلح را نبرده است! این طنزپرداز سپس با اشاره به ربوده‌شدن رئیس‌جمهور ونزوئلا و ادامه جنگ‌ها در دوره ترامپ، کنایه زد که رئیس‌جمهور آمریکا با وجود این اقدامات همچنان تصور می‌کرد امسال نوبل صلح را به دست می‌آورد. او این وضعیت را به کسی تشبیه کرد که انتظار دارد برای «تام و جری» جایزه اسکار بگیرد. به گزارش فارس، مایکل چه، دیگر مجری این بخش، نیز به شوخی پیلای هنگام دریافت جایزه اشاره کرد. پیلای که هنگام اعلام خبر در کنفرانسی در آلمان حضور داشت، به حاضران گفته بود اگر بیشتر تشویق کنند، شاید جایزه را با ترامپ تقسیم کند. چه با کنایه گفت چنین شوخی بی‌خطری شاید باعث شود ترامپ کشور پیلای را بمباران کند.

بخش بعدی برنامه نیز به جنگ علیه ایران اختصاص داشت. جاست در نقش هگست، وزیر جنگ آمریکا، از بازگشت ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» به سن‌دیگو استقبال کرد؛ ناوی که بیش از ۳۰۰ روز در مأموریت بوده است. در ادامه این بخش، جاست در نقش هگست با لحنی افتخارآمیز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی بیش از سه هزار مأموریت رزمی انجام داده‌اند؛ اما بلافاصله با مجموعه‌ای از کنایه‌ها درباره شرایط خدمت نظامیان برنامه را ادامه داد و گفت: فقط هشت نفر از شما اقدام به خودکشی کردند؛ دو نفرشان هم از وقتی من شروع به صحبت کرده‌ام. این شوخی به وضعیت روانی نظامیان پس از ماه‌ها مأموریت و جنگ اشاره دارد. جاست ادامه داد ملوانان بیش از سه هزار مأموریت رزمی انجام داده‌اند و «حتی یک دستشویی سالم» هم نداشته‌اند. او در این بخش، شرایط نامناسب رفاهی نیروها را دستمایه طنز قرار داد. بازیگر نقش هگست همچنین از نشان جدید وزارت جنگ رونمایی کرد. وقتی یکی از ملوانان پرسید آیا این نشان شبیه عقاب نازی‌هاست، او پاسخ داد: این یک عقاب آمریکایی است با حال‌وهوای نازی‌ها.