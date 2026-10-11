روایت مردمی از مراسم تشییع رهبر در مستند «نمای عمومی»

مستند «نمای عمومی» به کارگردانی سید امیرحسین گتمیری، ملقب به «سد خارجی»، روایتی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از زاویه دید مردم، به پایان رسید و برای نمایش در جشنواره فیلم مستند «سینما حقیقت» آماده نمایش شد.

ایده شکل‌گیری این مستند هم‌زمان با برگزاری مراسم و با انتشار یک فراخوان عمومی آغاز شد. «سد خارجی» در صفحه مجازی خود از شهروندان خواست تصاویر ثبت‌شده خود از این رویداد را ارسال کنند. در ادامه، بیش از ۱۶۰۰ نفر با ارسال تصاویر خود در شکل‌گیری این مستند مشارکت کردند؛ تصاویری که هرکدام بخشی از این مراسم را از زاویه نگاه خود به تصویر کشیده بودند. در فرایند شکل‌گیری این مستند، مجموعاً بیش از ۱۰ هزار ویدئو مورد بررسی و پایش قرار گرفت و از میان این مجموعه، تصاویر مورد نیاز برای ساخت مستند انتخاب شد. نتیجه این فرایند، مستندی است که تصاویر ثبت‌شده توسط مردم را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و از میان نگاه‌های متعدد، تصویری واحد از یک رویداد جمعی شکل می‌دهد.