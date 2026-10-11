یک فیلم ضدایرانی نماینده انگلیس در اسکار شد!

کمیته انتخاب اسکار در بریتانیا، مستند ضدایرانی «تمرین‌هایی برای یک انقلاب» را به‌عنوان نماینده رسمی این کشور در بخش بین‌المللی جوایز اسکار ۲۰۲۷ معرفی کرد؛ اثری که پیش‌تر نیز با حمایت محافل رسانه‌ای غربی در جشنواره کن رونمایی شده بود.

این اثر سفارشی در حالی توسط یک کارگردان آلمانی ضدایرانی (پگاه آهنگرانی) ساخته شده است که با حمایت و همکاری عوامل بریتانیایی، طی بیش از دو سال و نیم تدوین و تولید شده است. این کار با استناد به آرشیوهای گزینشی، ویدئوهای شخصی و تصاویر جهت‌دار، به بازخوانی مغرضانه بیش از ۴۰ سال از تاریخ جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. انتخاب این فیلم از سوی دولت انگلیس بار دیگر ثابت کرد که عمده رویدادهای سینمایی در غرب و جوایز زنجیره‌ای آن، پیش و بیش از آنکه بستری برای ارزیابی هنر و سینما باشند، خیمه‌شب‌بازی‌های سیاسی برای پاداش دادن به عناصر خودفروخته‌ای است که هنر خود را در خدمت اهداف ضدایرانی اتاق فکرهای استعماری قرار می‌دهند.