دبیر چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران از تعیین بخش و اعطای جایزه ویژه برای آثاری با موضوع جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم به کشورمان در این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار کیهان، چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شعار «اندیشه ایرانی؛ روایت جهانی» از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار می‌شود؛ به همین مناسبت، بهروز شعیبی، دبیر این رویداد، روز گذشته در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های آن پرداخت و به پرسش اهالی رسانه پاسخ داد. شعیبی با اشاره به شرایط جنگی و وقایع یک سال اخیر کشور تصریح کرد: در بحبوحه جنگ رمضان، همه ما به بازخوانی داشته‌های خود پرداختیم؛ به همین دلیل، رویکرد امسال جشنواره با عنوان «اندیشه ایرانی» بر رجوع به هویت و ریشه‌های اصیل فرهنگی متمرکز شد. دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران با اشاره به حجم بالای آثار رسیده به دبیرخانه گفت: در بخش ملی، تعداد آثار ارسالی از سه سال گذشته بیشتر بوده و پویانمایی و فیلم‌های اول داستانی رشد کیفی چشمگیری داشته‌اند. وی با اشاره به انعکاس دو جنگ دوم و سوم تحمیلی در این رویداد هم بیان کرد: امسال با راه‌اندازی بخش «وطن به روایت من» و اختصاص جایزه ویژه «نگاه ملی» به آثار حوزه جنگ، تلاش کردیم فضای بیشتری را به بازنمایی مقاومت و پایداری اختصاص دهیم. موضوع میناب یکی از دغدغه‌های اصلی فیلم‌سازان بوده است؛ به‌طوری‌که نه‌تنها فیلم‌سازان ایرانی، بلکه هنرمندانی از کشورهای خارجی نیز به این فاجعه پرداخته‌اند؛ در جلسه اولیه داوری که با فیلم‌سازان بین‌المللی داشتیم، پنج اثر از ایران و شش اثر خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ حتی فیلم‌سازانی از هلند و مالزی نیز به موضوع میناب پرداخته بودند. در پیچینگ «قصه‌های مدرسه»، آثار ارسالی با یاد کودکان میناب نام‌گذاری و تقدیم آنان شد. زمانی که اتفاق میناب رخ داد، دو گروه از فیلم‌سازان معتقد و دغدغه‌مند به آنجا رفتند و تولیداتی داشتیم که قابل اعتنا بود. امسال چند باکس داریم که فیلم‌های مختص جنگ رمضان هستند. آثار ارسالی زیاد بودند، اما سخت‌گیری‌ها ما را به اینجا رساند که عنوان «جنگ رمضان» را برای آن‌ها بگذاریم. شعیبی همچنین از تولید ۹۵ اثر سینمایی از ابتدای سال جاری در انجمن سینمای جوانان خبر داد و گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی، تلاش کردیم با رویکرد عدالت فرهنگی، ۷۴ درصد سهم تولیدات را به استان‌ها اختصاص دهیم. همچنین پیگیری‌های لازم برای تمدید اعتبار بین‌المللی «اسکار کوالیفای» جشنواره و راه‌اندازی پلتفرم تخصصی اکران فیلم کوتاه با عنوان «قرار» در حال انجام است.