سرویس سیاسی-

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اهداف شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از وضعیت آمادگی کشور در برابر تهدیدات و جنگ روانی دشمن، تحلیل جامعی ارائه کرد.

حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با کیهان در تحلیلی از وضعیت ترورها و ناامنی‌های سازمان‌یافته در مرزهای جنوب شرق ایران گفت: از مجموعه اسناد و مدارک و اظهارنظرهای مقامات رژیم صهیونیستی اینچنین برمی‌آید که ترور افراد مؤثر و ایجاد تنش اجتماعی و در نهایت تجزیه ایران هدف اعلامی رژیم صهیونیستی است که برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

وی افزود: «آئرون برنشتاین» که 40 سال مأمور و جاسوس موساد بوده است در کتاب خود با عنوان «ماموریت الهی اسرائیل علیه ایران» موضوع ترور اشخاص موثر، تجزیه ایران و فروپاشی نظام حاکم همواره در برنامه‌های اسرائیل بوده است. بنابراین، انتساب ترورها و ناامنی‌های اخیر در جنوب شرق کشور به رژیم صهیونی کاملا معقول و منطقی به نظر می‌رسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که مرزهای جنوب شرق کشور در طول سالیان متمادی با ناامنی مواجه بوده، حتی در دوران حکومت سابق که شاید وضعیت بدتر هم بوده است. در دوران پسا انقلاب اسلامی نیز تلاش و رشادت‌های زیادی برای مقابله با ناامنی و تروریسم در مرزهای جنوب شرقی رخ داده که اگر اینچنین نبود آن منطقه وضعیت بسیار بغرنجی داشت.

دشمنی هویتی و تمدنی با ایران

قشقاوی با اشاره به اظهارات نتانیاهو و مطامع نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: نتانیاهو و همه نخست‌وزیران رژیم صهیونیستی این‌گونه هستند، مخصوصاً آن‌هایی که به کابالیسم و آخرالزمانی آرماگدون اعتقاد دارند. وقتی مکرراً وارد جنگ تمدنی می‌شوند، هویت ایرانی را زیر سؤال می‌برند. الان دیگر معلوم شده که حتی نظام حاکم بر ایران بهانه است، چون بیشتر از هزاران سال است که عوامل براندازی و راست افراطی دنبال این هستند که توجیه و تطهیر کنند عملکرد مقامات آمریکا و اروپا را. به عنوان مثال می‌گویند این‌ها دنبال مقابله با نظام حاکم بر جمهوری اسلامی هستند، در حالی که مکرراً می‌گویند نابودی ایران را می‌خواهند.

از فیلم ۳۰۰ تا اظهارات روبیو؛

دشمنی با هویت ایرانی

وی افزود: از همان زمان که فیلم ۳۰۰ را‌ هالیوود ساخت تا اظهارات لیندسی گراهام که گفت آرزوی من این است که یک ژن ایرانی در من نباشد و تا اظهارات اخیر مارکو روبیو در آتن، همه این‌ها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها یک دشمنی هویتی و تمدنی با ایران و جمهوری اسلامی دارند. در درجه اول سعی می‌کنند حافظان امنیت ایران و انتظام ایران را از نظر خودشان نابود کنند.

تسلیح و تامین گروه‌های برانداز؛

هدف اعلامی ترامپ

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: الان تسلیح و تمویل گروه‌های برانداز و ضد انقلاب جزو اهداف اعلامی ترامپ است. بارها گله کرده که بخشی از تجزیه‌طلب‌ها سلاح‌ها را به کار نگرفتند، در حالی که ما سلاح به این‌ها داده بودیم که ایران را تجزیه کنند و شخصیت‌های ایرانی را ترور کنند. همان اصطلاحی که این‌ها می‌گویند «چمن‌زنی»؛ یعنی اینکه لایه‌هایی از مقامات و مسئولین ایران را باید مثل چمن بزنیم و کوتاه کنیم.

وی افزود: بنابراین در اثبات این موضوع یعنی ترور مقامات اثرگذار و تسلیح گروه‌های تجزیه‌طلب خیلی تلاش نمی‌خواهد؛ خیلی واضح و روشن است. این دو پدیده: یکی تجزیه قطعی ایران و از بین رفتن ایران از روی نقشه جهان و دوم بحث ترور همواره در برنامه‌شان بوده و شاید در آینده هم باشد. حالا رژیم صهیونیستی که اصلاً ابایی هم ندارد و هر روز چند بار وزیر دفاع و نخست‌وزیرش تکرار می‌کنند که ما دنبال ترور هستیم و می‌خواهیم آمریکا در جنگ با ایران با ما همراهی کند.

تجزیه‌طلبی به خیال خام؛

مردم اقوام مختلف، موزاییک‌های زیبای ایران هستند

قشقاوی خاطرنشان کرد: لذا آن‌ها به خیال خام خودشان و مناطقی که مثلاً ممکن است یک فقر مزمنی داشته باشند که ربطی هم به جمهوری اسلامی ندارد، می‌خواهند کار تجزیه و ترور را صورت دهند. همه ما از قبل می‌دانیم وضعیت برخی از استان‌های ما چه بوده؛ شاید در بخشی از تاریخ در رژیم گذشته بوده که اتفاقاً در جمهوری اسلامی ایران خیلی به این‌ها عنایت و توجه شده است. به خیال خام خودشان می‌خواهند بیایند این‌جا کار تجزیه و ترور را انجام دهند. البته مردم اقوام مختلف کشور ما موزاییک‌های زیبایی هستند که همه نقشه ایران را، پازل ایران را یا نقش ایران را در نقشه تکمیل می‌کنند. بلوچ‌ها از اقوام قدیمی آریایی هستند، همان‌طور که کردها نیز از اقوام پیشرفته و قدیمی ایران هستند. این‌ها راه به جایی نخواهند برد. ولی خوب، این در واقع می‌شود «عقرب نه از رای کینه است، اقتضای طبیعتش این است»؛ البته از راه کینه هم هست. این‌ها وقتی هویت ایرانی را نشانه می‌گیرند، یعنی دنبال تکه‌پاره کردن ایران از جمله از طریق ترور هستند.

آمادگی کشور در برابر درگیری احتمالی؛ نه غافل هستیم، نه صرفاً به دنبال مذاکره

قشقاوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرائن و تحلیل‌های تحلیلگران غربی درباره وقوع درگیری سوم، وضعیت آمادگی، پاسخ و واکنش ما نسبت به درگیری احتمالی چگونه خواهد بود و آیا صرفاً مشغول مذاکرات هستیم و از آمادگی نظامی غافل شده‌ایم، گفت: من واقعاً چنین چیزی فکر نمی‌کنم. به عنوان کسی که در حد خودم اطلاعات نسبتاً دست‌اول هم از آمادگی دفاعی کشور، هم از آمادگی دیپلماتیک و انواع آمادگی‌ها دارم، به شما عرض می‌کنم که اولاً محتمل است؛ البته کارشناسان این‌طور می‌گویند و چون شما از منابع غربی گفتید، من هم از همان کارشناسان عمدتاً غربی و حتی صهیونیستی را نقل می‌کنم. در رژیم صهیونیستی بالاخره انتخابات زودتر، یعنی پنجم آبان برگزار می‌شود و الان همه نظرسنجی‌ها می‌گویند که ائتلاف نتانیاهو و لیکود بسیار محتمل است که به رقیب صهیونیست خودشان ببازند.

نتانیاهو به دنبال تعویق انتخابات

از طریق جنگ

وی افزود: لذا همه تحلیل‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو دنبال آغاز جنگ و حداقل کسب فایده کوتاه‌مدتش است. همان‌طور که رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیروز گفته برنامه این است که انتخابات را به تعویق بیندازند و شاید از این روند ریزش رأی در درون رژیم به نفع خودشان جلوگیری کنند؛ یعنی انتخابات را به هم بریزد و به اصطلاح برگزار نکند تا مثلاً بعداً بتوانند یک تنفسی داشته باشند و فکری بکنند. لذا اکثراً معتقدند که آغاز درگیری نظامی با ایران جزو اهداف قطعی نتانیاهو است.

آمریکا؛ هر توطئه‌ای که می‌کند

به در بسته می‌خورد

قشقاوی خاطرنشان کرد: در رابطه با آمریکا با بگویم که هر توطئه‌ای می‌کنند به در بسته می‌خورد؛ یعنی به هیچ هدفی نرسیده‌اند. از سویی دیگر هم شما خبر دارید که حتی ایالت‌هایی مثل لس‌آنجلس که ۴۰ سال عموماً دست جمهوری‌خواهان بوده، الان دچار مشکل شده‌اند. ویسکانسین یا حتی آلاسکا، ایالت‌هایی هستند که انتخابات میان‌دوره‌ای در آن‌ها برگزار می‌شود همچنین انتخابات فرمانداری، انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس سنا که اخبار حکایت از وضعیت بد حزب ترامپ دارد. آخرین گزارش‌ها این است که همزمان با نزول قطعی محبوبیت ترامپ، حزب جمهوری‌خواه هم در حال از دست دادن کرسی‌ها است، مگر اینکه تا تاریخ ۱۳ آبان که روز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاست، بتوانند تحولی ایجاد کنند.

سناریوهای پیش‌رو؛

از قیمت نفت تا فشار لابی صهیونیستی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اگر چنانچه با وقوع یک جنگ، قیمت نفت بیاید زیر ۱۰۰ دلار، طبیعی است که حتماً می‌جنگند و دوباره حمله بعدی در پیش خواهد بود. یا اینکه اگر لابی آیپک و صهیونیست و صلیبی- صهیونیست فشار بیاورند به ترامپ همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نشان داد ترامپ تسلیم این لابی‌های صهیونیستی است؛ لذا ممکن است بجنگند و دوباره آغازگر درگیری وحشیانه علیه ایران شود. بعضی‌ها می‌گویند چون درگیری ممکن است نفت را به بالای ۱۰۰ دلار برساند، لذا قطعاً این نفت بالای ۱۰۰ دلار با توجه به تأثیر عمیقی که بر قیمت گازوئیل در آمریکا دارد و به قیمت بنزین، ممکن است تا آن موقع حمله‌ای نشود. پس ملاحظه می‌فرمایید که تحلیل‌ها شناور است و هیچ‌کس قاطع نمی‌تواند بگوید که فردا جنگ می‌شود یا نمی‌شود.

آمادگی در همه میدان‌ها؛

نظامی، دیپلماسی، اقتصادی و جنگ روانی

وی خاطرنشان کرد: این شرایط اقتضا می‌کند که نیروهای مسلح ما در حداکثر آمادگی باشند. همان‌طور که میدان نظامی باید آمادگی داشته باشد، میدان دیپلماسی هم به همین ترتیب باید فعال باشد؛ این دو هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند. البته در این بین میدان اقتصادی هم باید این‌طور باشد. و از همه مهم‌تر، میدان جنگ روانی دشمن باید مورد توجه مردم مبعوث شده و حاکمیت باشد. در شرایط جنگی، در بهترین حالت، هر خبری که مبدأ متخاصم ارائه می‌دهد اعم از فضای مجازی یا رسانه رسمی از نظر عقلانی بخشی جنگ روانی است و بیچاره کسی که بر مبنای این‌گونه اخبار بخواهد تحلیل ارائه بدهد یا مثلاً آمادگی یا عدم آمادگی برای جنگ داشته باشد.

بخشی از اخبار در شرایط جنگی

جنگ روانی و غیرقابل استناد است

قشقاوی افزود: بدون تردید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این‌ها تماماً جنگ روانی است و غیرقابل استناد. مثلاً مقالاتی که نوشته می‌شود و مطالبی که نوشته می‌شود، غیرقابل اعتنا است، به خاطر اینکه عمدتاً در شرایط جنگی اکثر اخباری که منتشر می‌شود جنبه تحریف، عملیات روانی و غیرواقعی دارد و برای گمراهی و فیک‌نیوز خواهد بود و دنبال جنگ روانی است. متأسفم که بعضی‌ها در داخل یا خارج از کشور بر اساس این فیک‌نیوزها تحلیل ارائه می‌دهند که کاملاً نابخردانه است و با اصول جنگ روانی در زمان جنگ ناسازگار است.

انسجام ملی و پیروی از رهبری

رمز عبور از شرایط

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با اشاره به ضرورت انسجام ملی خاطرنشان کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که ما باید انسجام ملی را سرلوحه آرمان خودمان قرار دهیم و همه باید دست در دست هم بدهیم، مخصوصاً حمایت از مردمی که در میدان هستند و جان‌فدایی‌هایی که تشکیل شده‌اند. مردم عزیزی که شب‌ها در صحنه هستند و این ارابه جنگی را ارابه‌ای که اسب‌هایی آن را حمل می‌کنند به پیش می‌برند. این ارابه را اسب تبلیغات، اسب اقتصاد و اسب نظامی حمل می‌کنند. اگر یک اسب در این میان همگام با بقیه اسب‌های کشنده نباشد، این کالسکه به اصطلاح دچار مشکل می‌شود. بنابراین مهم این است که همه با یک آهنگ، تحت رهبری‌های رهبر معظم انقلاب هم رهنمودهای رهبر شهید و هم هدایت‌های رهبر رشید را وجه همت خود قرار دهیم و همه گوش به دهان رهبری باشیم. ان‌شاءالله که همین‌طور باشد.