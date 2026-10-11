«(دنیا‌پرستان کافر، انسان‌های متفکر و صاحب بصیرت و فهم درست نیستند، زیرا) آنها کسانی هستند که زندگی پست این جهان را بر زندگی آخرت اختیار می‌کنند (لذت کوتاه و گذرا همراه با سختی‌های فراوان را بر زندگی دائمی همراه با عزت و سربلندی و فراوانی نعمت مقدم می‌شمارند، و نه‌تنها خود گرفتار دام بلا هستند، بلکه دیگران را نیز به سوی خود دعوت می‌کنند، تا شریک بدبختی‌های خویش کنند، پس با ایجاد فتنه و آمیختن حق‌وباطل به یکدیگر مردم را) از راه خدا باز‌می‌دارند، و راه خدا را (به‌ دیگران) وارونه نشان می‌دهند (تا با نام راه‌حق دیگران را دچار تحریف‌ها و بدعت‌ها کنند. و چهره حق را به‌کلی بپوشانند و مخدوش کنند). این افراد در گمراهی بسیار دوری هستند (زیرا در مسیر گمراهی، همواره پیشرو حرکت هستند و نسبت به همه پیروانشان از حق

دورترند)». ابراهیم-3