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کد خبر: ۳۳۹۷۳۷
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
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دنیا‌پرستان راه خدا را مسدود و کج ارائه می‌دهند (در پرتو وحی)

«(دنیا‌پرستان کافر، انسان‌های متفکر و صاحب بصیرت و فهم درست نیستند، زیرا) آنها کسانی هستند که زندگی پست این جهان را بر زندگی آخرت اختیار می‌کنند (لذت کوتاه و گذرا همراه با سختی‌های فراوان را بر زندگی دائمی همراه با عزت و سربلندی و فراوانی نعمت مقدم می‌شمارند، و نه‌تنها خود گرفتار دام بلا هستند، بلکه دیگران را نیز به سوی خود دعوت می‌کنند، تا شریک بدبختی‌های خویش کنند، پس با ایجاد فتنه و آمیختن حق‌وباطل به یکدیگر مردم را) از راه خدا باز‌می‌دارند، و راه خدا را (به‌ دیگران) وارونه نشان می‌دهند (تا با نام راه‌حق دیگران را دچار تحریف‌ها و بدعت‌ها کنند. و چهره حق را به‌کلی بپوشانند و مخدوش کنند). این افراد در گمراهی بسیار دوری هستند (زیرا در مسیر گمراهی، همواره پیشرو حرکت هستند و نسبت به همه پیروانشان از حق 
دورترند)».                                                                                                          ابراهیم-3

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