رئیس‌جمهور وجود همدلی و کمک به یکدیگر در تمامی ارکان جامعه را عنصری ضروری برشمرد و گفت: به شما کودکان توصیه می‌کنم در خانواده با برادر و خواهرهایتان، در محله با دوست‌هایتان و در شهر با همشهری‌های خود باشید و به یکدیگر کمک کنید.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز یکشنبه (19 مهرماه) در جشن لبخند وطن که به مناسبت «هفته ملی کودک» برگزار شد با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، داستان پیرمرد خردمند و چوب‌دستی‌هایش را برای کودکان روایت کرد و اظهار داشت: پیام این داستان برای شما کودکان و همه جامعه ما این است که اگر با یکدیگر باشیم، هیچ نیرو و دشمنی نمی‌تواند اراده ملت ما را خم کند یا شکست

دهد.

رئیس‌جمهور وجود همدلی و کمک به یکدیگر در تمامی ارکان جامعه را عنصری ضروری برشمرد و گفت: چنانچه همه برای خدمت به جامعه، خانواده و محله یکی شویم، هیچ عاملی نمی‌تواند برای ما ایجاد مشکل کند. بنابراین به شما کودکان توصیه می‌کنم در خانواده با برادر و خواهرهایتان، در محله با دوست‌هایتان و در شهر با همشهری‌های خود باشید و به یکدیگر کمک کنید؛ در تنهائی کسی نمی‌تواند کاری را از پیش

ببرد.

وی سپس کودکان را خطاب قرار داد و با طرح پرسشی مبنی براینکه فکر می‌کنید چرا نتوانستند چوب‌ها را بشکنند؟، افزود: وقتی همه این‌ها با هم شدند نمی‌توان آن را شکست. معنی حرف این است، اگر با هم یکی شویم نمی‌توانند ما را شکست دهند، ولی اگر تنها باشیم ما را له می‌کنند.

پزشکیان وجود وحدت ملی و انسجام داخلی را عامل اصلی قدرت و صلابت ملت ایران نامید و گفت: این وظیفه ما است که از منظر علمی، خدمت اجتماعی و انسانیت به یکدیگر کمک کنیم؛ این با هم بودن، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی خواهد شد. ملت ایران زمانی قدرتمند است که با یکدیگر اتحاد و همکاری داشته باشد؛ در این صورت است که هیچ‌گاه دشمن این جسارت را پیدا نمی‌کند که بخواهد به ما ضربه بزند. بنابراین دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم تا ملتی قدرتمند باشیم.

اگر خودمان خود را تحریم نکنیم

دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند

علاوه‌بر این نشست رئیس‌جمهور با نخبگان و مشاهیر استان تهران، روز یکشنبه (19 مهرماه) با حضور جمعی از نام‌آوران و پیشکسوتان رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی، برگزیدگان المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور از استان تهران برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، و احمد مسجدجامعی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز حضور داشتند.

پزشکیان در این نشست، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی یکی از حاضران درباره لزوم حمایت ویژه از پیشکسوتان ورزشی و توجه به معیشت آنان، به استاندار و شهردار تهران مأموریت داد رسیدگی به مشکلات پیشکسوتان را در دستور کار و اولویت خود قرار دهند.

وی اظهار کرد: دولت در جلسات خود بارها و بارها درباره حل مشکلات پیشکسوتان رشته‌های مختلف بحث و گفت‌وگو کرده است. بر این باور هستیم که باید به وضعیت پیشکسوتان به‌صورت جدی رسیدگی کنیم؛ چراکه اگر قدر و منزلت پیشکسوتان را ندانیم، قطعاً قدر این جوانان نام‌آور را نیز نخواهیم دانست و موجب دلسردی این عزیزان خواهیم شد.

پزشکیان با اشاره به طرح دولت برای اختصاص پزشک خانواده به هر ایرانی، تصریح کرد: در ایران نباید هیچ انسانی، اعم از زن و مرد، فقیر و غنی و با هر گرایش فکری، وجود داشته باشد که مسئول سلامت نداشته باشد. ساختار فعلی سلامت کشورمان عادلانه و منصفانه نیست و این وضعیت با اعتقادات و باورهای ما فاصله بسیاری دارد.

رئیس‌جمهور همچنین به مشکلات گوناگونی که دولت از نخستین روز فعالیت خود با آن‌ها مواجه بوده است، اشاره و تاکید کرد: دشمن تصور می‌کرد که اگر ما را مورد هجوم قرار دهد، کشورمان از هم خواهد پاشید؛ اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه امروز همه ما با قدرت ایستاده‌ایم و با قدرت نیز ادامه خواهیم داد.

پزشکیان خودتحریمی و حذف گزینشی را از دلایل مهم شکست دانست و خاطرنشان کرد: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم و اقدام به حذف گزینشی نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند و یا به زانو درآورد. باید تلاش کنیم بستر مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها و توانایی‌های همه جوانان مملکت فراهم کنیم.

ضرورت انطباق صنایع‌دستی

با نیازهای روز و تحولات بازار

همچنین پزشکیان روز یکشنبه (19 مهرماه) درجلسه معرفی رویداد ملی صنایع خلاق مانوین ضمن ارائه گزارشی از اهداف، ابعاد و برنامه‌های رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، بر اهمیت توسعه این بخش به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در ارتقای ارزش افزوده اقتصادی، تقویت هویت فرهنگی، گسترش بازارهای داخلی و بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال تأکید شد.

پزشکیان در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان رویداد، تدوین یک برنامه راهبردی و عملیاتی منسجم را از مهم‌ترین الزامات توسعه هدفمند صنایع خلاق دانست و بر ضرورت ترسیم چشم‌انداز روشن، تبیین اصول و ارزش‌های بنیادین و تعیین اولویت‌های اجرائی این حوزه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به آمادگی دولت برای حمایت از فعالان و کسب‌وکارهای حوزه صنایع خلاق، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در چارچوب وظایف و اختیارات خود، با رفع موانع موجود، فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز، پشتیبانی از فعالان این عرصه و اصلاح یا تصویب مقررات و قوانین ضروری، زمینه توسعه و تقویت این بخش را فراهم کند.

پزشکیان تصریح کرد: تحقق این حمایت‌ها مستلزم آن است که پیش از هر اقدامی، اهداف و نیازهای تولید به‌صورت دقیق مشخص شود؛ به این معنا که باید روشن باشد چه محصولی، با چه میزان تولید، با چه سطحی از کیفیت و متناسب با نیاز کدام بازارها باید عرضه شود. تعیین این مؤلفه‌ها، مبنای تصمیم‌گیری مؤثر، تخصیص هدفمند منابع و تدوین برنامه‌های اجرائی در حوزه صنایع خلاق خواهد بود. رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی صنایع‌دستی و انطباق ظرفیت‌های سنتی کشور با اقتضائات دنیای امروز، بر لزوم توجه همزمان به اصالت فرهنگی، نوآوری در طراحی و تولید، ارتقای کیفیت و الزامات بازارهای هدف تأکید کرد. پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه و دانش فعالان این حوزه، خواستار مشارکت مؤثر صاحبان فرآیندها، تولیدکنندگان، کارآفرینان و سایر ذی‌نفعان در تدوین برنامه توسعه صنایع خلاق شد.

رئیس‌جمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی تأکید کرد و خواستار جمع‌بندی نظام‌مند پیشنهادها و نظرات مطرح‌شده و تبدیل آن‌ها به نقشه راهی روشن، منسجم و قابل اجرا شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی و احصای ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر استان در حوزه صنایع خلاق را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت طراحی برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با توانمندی‌ها، منابع فرهنگی، ظرفیت‌های تولیدی و فرصت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور تأکید کرد.