تکرار سکوت «عبدالحمید» مقابل عملیات تروریستی

امام‌جمعه اهل‌سنت مسجد مکی زاهدان در حالی از ضرورت حفظ امنیت همه مردم استان سخن می‌گوید که در ادامه سکوت‌های پیشین خود، در برابر ترور دکتر افتخاری از سوی گروهک جیش‌الظلم نیز تاکنون واکنشی نشان نداده

است.

درحالی‌که گروهک تروریستی جیش‌الظلم مسئولیت ترور معاون اجتماعی انتظامی سیستان و بلوچستان خانم دکتر افتخاری را بر عهده گرفت، مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌سنت مسجد مکی زاهدان تاکنون واکنشی به این عملیات تروریستی نشان نداده است.

خانم دکتر نصرت افتخاری از خادمان مردم در مجموعه انتظامی استان سیستان و بلوچستان به درخواست اهالی منطقه چشمه‌زیارت و برای تشریح اقدامات و فراهم‌سازی مقدمات اجرای طرح شهید فضیلتی به این منطقه اعزام شده بود که در جریان انفجار تله انفجاری در مسیر حرکت خودروی پلیس در زاهدان به شهادت رسید.

سکوت عبدالحمید زمانی معنادار می‌‍‌شود که بدانیم وی معمولاً نسبت به مسائل موردنظر خود در هر سطحی واکنش نشان می‌دهد. برای مثال، او در پی درگذشت رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بارها واکنش نشان داد و حتی برای درگذشت پدر نرگس محمدی نیز پیام تسلیت صادر کرد.

عبدالحمید روز جمعه (17 مهرماه) در خطبه‌های نمازجمعه گفته بود که همه اقوام و مذاهب در این استان با یکدیگر خویشاوندند و قرابت تاریخی دارند و این اخوت باید حفظ شود؛ «امنیت راه‌ها، شهرها و تمامی مردم عزیز استان حیاتی است و همه باید در حفظ آن بکوشند.»

با این ‌وجود امام‌جمعه اهل‌سنت مسجد مکی زاهدان که خود را «صدای بلوچستان» می‌داند، با گذشت

۲۵ روز از ترور ماموستا گرگیچ، عالم اهل‌سنت زاهدان که به خدمت به مردم محروم شهره بود، نیز هنوز این عملیات تروریستی را محکوم نکرده است.

عدم واکنش به حمله مسلحانه به مینی‌بوس حامل کارکنان نزاجا در نیکشهر و تیراندازی به سمت شهروندان در جکیگور راسک از دیگر مواردی است که عبدالحمید نسبت به آن‌ها سکوت کرده است.

به گزارش فارس، این در حالی است که علما و معتمدین نیکشهر اقدام تروریستی علیه رزمندگان نیروی زمینی ارتش را تأسف‌بار خوانده بودند. حالا با توجه ‌به موضع‌گیری‌ها و سکوت‌های امام‌جمعه اهل‌سنت مسجد مکی، این پرسش مطرح می‌شود که منظور وی از «همه اقوام و مذاهب» دقیقاً چه کسانی است؟!