مشکل آمریکا با انقلاب اسلامی نیست با تمدن ایرانِ قوی و مستقل است

علی اکبر ولایتی در واکنش به اظهارت اخیر روبیو نوشت: آقای روبیو مشکل شما با«انقلاب اسلامی» نیست؛ با تمدن ایرانِ قوی و مستقل است.

علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب با انتشار پیامی نسبت به اظهارات اخیر روبیو واکنش نشان داد و نوشت: در سخنرانی اخیر روبیو یک تناقض آشکار هست: ایستادگی«تا آخرین نفر» در یونان باستان ستایش می‌شود، اما ایستادگی ملت بزرگ ایران با برچسب «فرقه مرگ» تحقیر می‌شود.

ولایتی همچنین خاطرنشان کرد: ستایش مقاومت برای«خودی» و تحقیر آن برای «دیگری» تمدن نیست، فلسفه‌بافی برای سلطه است.آقای روبیو مشکل شما با«انقلاب اسلامی» نیست.

وی در ادامه افزود: با تمدن ایرانِ قوی و مستقل است. آنکه فاجعه‌های هیروشیما و ویتنام و عراق و افغانستان را به وجود آورد،حق ندارد درس اخلاق بدهد!