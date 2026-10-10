مگه یادت رفته؟!(گفت و شنود)

گفت: مگر حفظ حجاب یک واجب دینی و الزام قانونی نیست؟

گفتم: بر منکرش لعنت!

گفت: مگر ده‌ها تن از مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی با صراحت اعلام نکرده‌اند که اصلی‌ترین و نابودکننده‌ترین اهرم برای مقابله با اسلام و جمهوری اسلامی، گسترش بی‌حجابی و بی‌بند‌و‌باری است؟!

گفتم: مارتین ایندیک، سفیر سابق آمریکا در رژیم صهیونیستی، نتانیاهو، کنت دمارانش، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه‌، دیوید کیو از سازمان سیا و‌ ده‌ها مقام اطلاعاتی و امنیتی دیگر بارها تاکید کرده‌اند «‌تنها راه براندازی جمهوری اسلامی ایران برداشتن چادر و روسری از سر زنان و دختران است‌».

گفت: چرا مسئولان مربوطه با این حرکت پلشت که رواج بی‌عفتی، ویران کردن اساس خانواده و موجودیت نظام را نشانه رفته است و بخش ویرانگری از جنگ ترکیبی است برخورد نمی‌کنند؟! اگر وظیفه دینی و قانونی خود را فراموش کرده‌اند، در جایگاه مسئولیتی نظام چه می‌کنند؟!

گفتم: طرف برای سخنرانی پشت تریبون رفته بود ولی ساکت ایستاده بود! پرسیدند؛ پس چرا حرفی نمی‌زنی؟ گفت؛ یادم رفته که چه باید بگویم! گفتند؛ پایین آمدن از پشت تریبون که

یادت نرفته!