*محدودیت‌های گسترده دوران جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی را به سمت توسعه ظرفیت‌های داخلی، ابتکار عملیاتی و اتکا به توان بومی سوق داد. نتیجه این روند طی دهه‌های بعد در توسعه صنایع دفاعی، موشکی، پهپادی، پدافندی و جنگ الکترونیک نمایان شد که بخشی از این ظرفیت‌ها اکنون در ساختار عملیاتی نیروهای مسلح قرار دارد.

سجادپور

*گرچه رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور امسال به خاطر ملاحظات امنیتی برگزار نشد ولی درگیری‌های اخیر و پیروزی ایران در دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه، معیار دیگری را برای سنجش توان نظامی برجسته کرده‌اند. توجه داشته باشیم کارآمدی تجهیزات و سامانه‌ها در نهایت زمانی مشخص می‌شود که در شرایط واقعی، امکان استفاده مؤثر از آن‌ها وجود داشته باشد.

مرادزاده

*نظرسنجی جدید رویترز/ ایپسوس نشان داد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ۳۲ درصد سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح دوران سیاسی او محسوب می‌شود. در ضمن بر اساس این نظرسنجی، اولین‌بار است که جمهوری‌خواهانی که نحوه مدیریت ترامپ در قبال هزینه‌های زندگی را تأیید نمی‌کنند، از کسانی که از او حمایت می‌کنند، بیشتر است.

صالح‌نیا

*علت این که عربستان با وجود در اختیار داشتن تسلیحات خوب در حوزه‌های آفندی و پدافندی، نمی‌تواند به‌خوبی از آن‌ها استفاده کند، بخشی از این ضعف به نیروی انسانی ارتش عربستان و بخشی به سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای عربی بازمی‌گردد. اساساً آمریکا کشورهای عربی منطقه را طوری تجهیز می‌کند که نتوانند خطری برای اسرائیل به وجود آورند تا برتری نظامی این رژیم در منطقه حفظ شود.

کبیری

*رسانه‌های معاند، روند تولید و انتشار اخبار جعلی و شایعات را مجدداً تشدید کرده‌اند. باید توجه داشت راه مقابله، صرفاً پاسخ دادن به شایعات نیست. بلکه قطع زنجیره تولید و بازنشر اخبار جعلی و جلوگیری از تثبیت آن‌ها در ذهن جامعه است.

جهانیان

*خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق یک دستاورد و پیروزی بزرگ برای عراق و مقاومت محسوب می‌شود. ولی با این حال، این پیروزی نمادین به معنای پایان مشکلات عراق نیست. در مرحله پساخروج، چندین چالش فراروی این کشور قرار دارد.

کرم‌پور

*یکی از دلایلی که ایران در ۶ ماه گذشته با محاصره دریایی مدارا می‌کرد، عدم استفاده از سلاح مناسب برای زدن کشتی‌ها، در فواصل بالای ۵۰۰ کیلومتر بود. اما به لطف خداوند ایران در این مدت به فناوری موشک بالستیک برای زدن کشتی‌های متحرک دست یافت و در جنگ بعدی شگفتی‌های جدیدی اتفاق خواهد افتاد.

جهان‌مطاع

*توسعه روابط ایران و چین نباید تنها به خرید و فروش نفت یا مناسبات سیاسی محدود بماند. بلکه باید طیف گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی را دربرگیرد. یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، کریدور شرق- غرب و اتصال چین به بازارهای غرب آسیا و اروپا است. جایی که موقعیت جغرافیایی ایران می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان و تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل کالا ایفا کند.

پوراردی

*واشنگتن و تل‌آویو تصمیم داشتند با حمله به ایران باعث سرنگونی نظام سیاسی ایران شده و در صورت عدم تحقق آن، توانمندی‌های هسته‌ای و نظامی ایران را از بین ببرند، اما در این جنگ هر دو قدرت اتمی دنیا شکست خوردند و به هیچ‌کدام از اهداف خود نرسیدند. و این ایران بود که پیروزمندانه ظاهر شد.

پاکدل

*ایران در جریان حمله مرگبار خود به پایگاه آمریکا در اردن تنها ۲۰ موشک بالستیک شلیک کرد. اما آمریکا برای مقابله با این حمله مجبور شد بیش از ۸۰ موشک شلیک کند. در نهایت هم موشک‌های ایرانی به پایگاه آمریکا اصابت کردند. به عبارتی آمریکا مجبور شد برای دفع حمله ایران، به اندازه مصرف یک هفته خود طی جنگ، از موشک‌های رهگیر استفاده کند. این همان سیاست فرسایش توان نظامی دشمن در جنگ است که فرماندهان نظامی کشورمان در آن موفق عمل کرده‌اند.

نثاری

*باتلاق‌هایی که ترامپ در آن افتاده یکی‌دوتا نیست. روزنامه فایننشال تایمز در گزارش خود نوشته در صورت پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، پرونده‌های نظارتی و تحقیقات قضائی علیه رئیس‌جمهور آمریکا و شرکای اقتصادی او با شدتی کم‌سابقه پیگیری خواهد شد. در همین رابطه رابرت گارسیا، ارشدترین نماینده دموکرات در کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کرده در صورت پیروزی حزب دموکرات، این حزب با رفتاری «تهاجمی» به پیگیری پرونده‌های مرتبط با «خانواده مجرم ترامپ»، شرکای تجاری و متحدان میلیاردر او خواهد پرداخت.

زندیان

*فرانسه به‌خاطر اعتراضات دانش‌آموزی اینترنت را قطع کرده، نت ملی هم ندارند، حالا سیستم بانکی هم قطع شده و مردم نمی‌توانند با کارت خرید کنند! اگر این مسئله در کشور ما رخ می‌داد چه علم‌شنگه‌ای راه می‌انداختند این غرب‌گراها؟!

قاسمی

*حالا که دکتر زاکانی بسیاری از اتوبوس‌های تهران را نوسازی و اغلب برقی نموده، مترو تهران را رایگان، چهره جنگ‌زده شهر ‌را به سرعت تغییر داده، پروژه‌های قدیمی و جدید را به سرعت انجام داده، به فکر معیشت مردم تهران افتاده است چرا برخی اصلاح‌طلبان و غرب‌پرستان دردشان گرفته است؟!

دست‌گشاده

*جانشین فراجا اعلام کرده بانوان برای ورود به اماکن انتظامی حتماً باید حجاب داشته باشند. آقایانی هم که شلوارک می‌پوشند و لباس‌های ناهنجار به تن دارند اجازه ورود به اماکن پلیس را ندارند. از نیروی انتظامی بابت پیش‌قدم شدن در اجرایی‌شدن قانون حجاب و عفاف در جامعه تشکر می‌کنیم. انتظار داریم سایر دستگاه‌های دولتی هم پای کار بیایند.

نواب

*دموکراسی آمریکایی بین خودشان با دلار خرید و فروش می‌شود (وعده ۵۰۰۰ دلاری ترامپ احمق به کسانی که به جمهوری‌خواهان رأی دهند!)؛ برای دیگر ملت‌ها با جنگ، بمب و تروریسم صادر می‌شود!

خلیلی

*چرا برخی از روزنامه‌های زنجیره‌ای که به قول قائد شهیدمان به پایگاه دشمن تبدیل شده‌اند از طرح تورم صفر درصدی شهردار محترم تهران برآشفته شده‌اند! در صورتی که اگر دغدغه مردم را دارند باید از دولتمردان بخواهند که به تبعیت از طرح شهرداری تهران پای کار بیایند نه اینکه در مسیر اجرای آن سنگ‌اندازی کنند!

علیمردانی

*جذب نخبگان دارای اصولی است که قطعاً متولیان امر از آن آگاهند. در ضمن دولت برای جذب نخبگان داخلی که بسیاری از آن‌ها شغل و کار مناسبی ندارند، چه اقدام مؤثری کرده است که امروز نوبت به جذب نخبگان بی‌هویتی که به نظام پشت کرده و به دامن دشمن ملت پناه برده و دشمن را تشویق بمباران کشور می‌کند رسیده است؟!

قطب‌زاده

*ادامه استعفاها و زلزله در دولت ترامپ به اف‌بی‌آی رسید. اندرو بیلی معاون پلیس فدرال آمریکا، پس از یک دوره کوتاه و پرآشوب تصدی وظایف به‌عنوان مدیر شماره۲ این نهاد آمریکایی استعفا داد. جالب این‌که تاکنون دلیل استعفای وی رسانه‌ای نشده است.

اعصاری

*آقای ظریف گفته است: «یکی از اصول طلایی هدایت سیاست خارجی این است که یک کشور نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک قدرت بگذارد؛ چرا که چنین رویکردی به سرعت آزادی عمل کشور را فرسوده کرده و توان چانه‌زنی ملی را در محاسبات شرکای راهبردی کاهش می‌دهد.» این صحبت‌های آقای ظریفی است، که حل تمام مشکلات کشور را به رابطه با آمریکا گره زده بود! حالا که کشور به سمت تعامل صحیح با شرق پیش می‌رود، به مسئولان توصیه می‌کند که همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد شرق نگذارند!! یک بام و دو هوای ایشان تمامی ندارد.

نیک‌نام

*سفارت ایران در سئول اعلام کرد: ۲ تن از ورزشکاران ایرانی، پس از تحمل ۱۶ ماه مراحل قضائی، با رأی دادگاه عالی کره‌جنوبی بی‌گناه شناخته شدند و سئول را به مقصد تهران ترک کردند. حل این مسئله می‌تواند از نمایش اقتدار ایران و استفاده از سلاح تنگه هرمز نیز باشد و... حالا اصلاح‌طلبان غرب‌گرا بروند و التماس آمریکا را بکنند و نتیجه هم نگیرند.

جاجرمی

*تعداد نظامیان آمریکایی در ایران در سال ۱۹۷۸ یعنی سال ۱۳۵۷، را ۵۸ هزار نفر ذکر کرده‌اند. رئیس اداره پنجم ستاد کل ارتش شاهنشاهی ملعون می‌گوید در سال ۱۳۵۶ کل حقوق ماهانه پرسنل ارتش ایران برابر ۱۴ میلیارد تومان بود در حالی‌که مستشاران نظامی آمریکا ماهانه ۱۷ میلیارد تومان دریافتی داشتند! قابل توجه ربع پهلوی‌چی‌های خائن.

تورجی