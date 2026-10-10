سینمای کودک سپر فرهنگی و شالوده هویت ملی است

اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان سینمای کودک را نه یک سرگرمی، بلکه «شالوده شخصیت و هویت ملی» فرزندان ایران دانست و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری هوشمندانه در این حوزه، ضامن پیشگیری از هزینه‌های سنگین اجتماعی و فرهنگی در آینده است.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد در آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به ظرفیت راهبردی این جشنواره در تبیین آینده کشور اظهار کرد: اصفهان امروز تنها حافظ تاریخ کهن نیست؛ این شهر پایتخت امید و مرکز ایده‌پردازی برای فردای نسل نو است. اگر زبان و جهان تصویر نسل جدید را درک نکنیم، ناخواسته آینده کشور را به روایت‌های بیگانه واگذار کرده‌ایم؛ چرا که اقتدار واقعی یک ملت، در عمق باوری شکل می‌گیرد که بر پرده ذهن کودک می‌نشیند.

استاندار اصفهان، سینمای کودک را فراتر از یک فوق‌برنامه دانست و افزود: شالوده شخصیت، اعتمادبه‌نفس و هویت ملی فرزندان ما در گروی سینمای فاخر است. قهرمانانی که با هوش مصنوعی و عصر تصویر بزرگ می‌شوند، محصول شعارهای کلیشه‌ای نیستند؛ هر ریال سرمایه‌گذاری هدفمند در سینمای کودک، کشور را از ده‌ها برابر هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی در آینده بی‌نیاز می‌کند. سینمای فاخر باید خانواده را که سلول اولیه جامعه است، حول محور امید و نشاط جمع کند.

جمالی‌نژاد با تبیین نقش دولت در این حوزه تصریح کرد: رسالت دستگاه‌های اجرایی، دخالت در کار هنرمندان نیست، بلکه هموار کردن مسیر تولید و اعتماد به خلاقیت‌های جسورانه آنان است. اقتصاد سینما زمانی به گردش درمی‌آید که ذائقه، نیازها و دغدغه‌های واقعی این نسل پرشور را به رسمیت بشناسیم. پرده سینما باید آینه عدالت باشد تا صدای کودکان ایران، از دورترین روستاها تا قلب شهرها شنیده شود.