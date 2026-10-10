اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

در پایان سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با امضای تفاهم‌نامه‌ای راهبردی میان بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار اصفهان، پرونده استقرار «دبیرخانه دائمی» این رویداد بزرگ در اصفهان به‌صورت رسمی نهایی شد تا پایتخت فرهنگ و تمدن ایران، به کانون همیشگی و مأمن راهبردی سینمای کودک و نوجوان تبدیل شود. در پایان آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، گامی بلند در مسیر تثبیت جایگاه هنری این کلان‌شهر برداشته شد. با امضای تفاهم‌نامه تشکیل دبیرخانه دائمی این جشنواره که میان بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، صورت گرفت، چشم‌انداز آینده این رویداد بین‌المللی از حالت برگزاری‌های دوره‌ای و مقطعی به یک فرایند منسجم و پایدار تغییر یافت.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، ضمن تقدیر از هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و مدیریت شهری، این اتفاق را نقطه عطفی در توسعه صنایع خلاق استان برشمرد و اظهار کرد: خوشبختانه اراده و اهتمام جدی میان بنیاد سینمایی فارابی و مدیریت شهری اصفهان برای تشکیل دبیرخانه دائمی وجود داشت. استقرار این دبیرخانه در اصفهان، نه‌تنها یک رویداد اجرایی، بلکه بسترسازی برای برنامه‌ریزی‌های کلان و بلندمدت است که به تقویت هویت ملی و شکوفایی استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان در سال‌های آینده کمک شایانی خواهد کرد. استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه دبیرخانه دائمی، ضامن کیفیت و استمرار برگزاری جشنواره‌های آینده است، افزود: اصفهان با تکیه بر غنای تاریخی و زیرساخت‌های فرهنگی خود، ظرفیت میزبانی از بزرگ‌ترین رویدادهای هنری کشور را داراست. با این تفاهم‌نامه، ما از یک رویداد گذرای سینمایی به سمت ایجاد یک زیست‌بوم دائمی برای سینمای کودک حرکت می‌کنیم که می‌تواند اصفهان را به قطب تولید، آموزش و اکران فیلم‌های حوزه کودک و نوجوان در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کند. وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با استقرار این دبیرخانه، هماهنگی‌های لازم برای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های هنری اصفهان فراهم شود و این شهر، همچنان مأمن امنی برای پرورش نسل نو، تقویت امید و روایتگری آرمان‌های ایرانی ـ اسلامی بر پرده نقره‌ای سینما باقی بماند. گفتنی است با این امضا، اصفهان به‌عنوان پایگاه دائمی جشنواره‌های فیلم کودک، متعهد به ارتقای استانداردهای محتوایی و زیرساختی این حوزه شده و افق‌های تازه‌ای را برای هنرمندان و فعالان صنایع خلاق در این شهر گشوده است.