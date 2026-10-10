اصفهان-خبرنگار کیهان:

از میان ۳۰ تا ۴۰ پروژه راهبردی و اولویت‌دار شناسایی‌شده در کل کشور، متروی شهر جدید بهارستان اصفهان در صدر جدول تخصیص تسهیلات این ماده قانونی جانمایی شده است.

سید عبدالله ارجاعی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی کشور در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه متروی اصفهان ـ بهارستان که با حضور استاندار اصفهان و مدیران شهر جدید بهارستان،برگزار شد ضمن تاکید بر این مهم اذعان داشت : باید لزوم مدیریت بهینه منابع و زمان در تکمیل پروژه‌های زیرساختی در نظر گرفته شود و با توجه به محدودیت اعتبارات و ضرورت بهره‌وری حداکثری از فرصت‌ها، راهبرد اصلی وزارت راه و شهرسازی تمرکز بر طرح‌هایی است که امکان تکمیل و اتصال سریع به چرخه خدمت‌رسانی را دارند.

وی با اشاره به رایزنی‌های صورت‌گرفته با مدیریت ارشد استان اصفهان افزود: در چارچوب اولویت‌سنجی‌های تخصصی، احداث متروی بهارستان به‌عنوان مطالبه جدی مردمی و از کلیدی‌ترین اولویت‌های توسعه حمل‌ونقل در شهرهای جدید کشور تثبیت شد و بررسی‌های فنی و مهندسی نشان می‌دهد در صورت پشتیبانی مالی پایدار، این خط ریلی ظرف مدت دو سال قابلیت بهره‌برداری کامل دارد. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با یادآوری ناکارآمدی اتکای صرف به بودجه‌های عمومی سنواتی تصریح کرد: تکمیل متروی بهارستان با تکیه بر سازوکارهای اعتباری بودجه عمومی سال‌ها به درازا خواهد کشید؛ از همین رو، خروج این طرح از رکود نیازمند ورود شجاعانه به الگوهای نوین تأمین مالی و ابزارهای قانونی است. ارجاعی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سهم قابل توجهی از ظرفیت «ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را برای جهش طرح‌های عمرانی کشور در اختیار گرفته است، گفت: از میان ۳۰ تا ۴۰ پروژه راهبردی و اولویت‌دار شناسایی‌شده در کل کشور، متروی بهارستان در صدر جدول تخصیص تسهیلات این ماده قانونی جانمایی شده است.

وی بهره‌مندی از این بسته حمایتی را مستلزم همکاری فوری شبکه بانکی استان دانست و تأکید کرد: استانداری اصفهان باید با هماهنگی فشرده میان شعب و سرپرستی‌های بانکی، سازوکار مالی این پروژه را در اسرع وقت نهایی کند تا این سهمیه ارزی و ریالی ارزشمند از استان خارج نشود. معاون وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد راه‌اندازی کنسرسیوم بانکی استانی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد تراز منابع و مصارف شبکه بانکی استان اصفهان مثبت است؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک‌های استان متناسب با ظرفیت‌های رسوبی خود وارد میدان مشارکت شوند و منابع طرح را در قالب مدلی هم‌افزا تأمین کنند تا متروی بهارستان به‌هیچ‌وجه از ریل توسعه استان خارج نگردد. ارجاعی با اشاره به رشد جمعیتی و مطالبات فزاینده شهروندان در شهر جدید بهارستان یادآور شد: بافت جمعیتی متراکم بهارستان نیازمند سیستم حمل‌ونقل ریلی ایمن، انبوه و سریع است و مجموعه وزارت راه و شهرسازی با تمام توان ساختاری و حقوقی، حامی شتاب‌بخشی به این پروژه حیاتی خواهد بود.