زیباشهر میعادگاه حماسه و خون در یادواره ۱۶ لاله خونین

شیراز- خبرنگار کیهان:

یادواره شهدای دفاع مقدس و ۱۶ شهید حادثه جنگ رمضان در شهرک زیباشهر شیراز، به‌عنوان سومین مقتلگاه بزرگ این نبرد در جنوب کشور، با حضور خانواده‌های معزز شهدا، مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم برگزار شد. این آیین که به همت حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری، امور ایثارگران و شهرداری منطقه ۳ شیراز ترتیب یافت، جلوه‌ای از پیوند عمیق مدیریت شهری با فرهنگ ایثار بود.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز در این مراسم با تأکید بر لزوم جاری‌سازی فرهنگ ایثار اظهار داشت: شهدا نماد عزت و سرافرازی کشور هستند و وظیفه مدیریت شهری است که این فرهنگ را در خدمت‌رسانی به مردم ساری و جاری کند. اسدی در تشریح جزئیات آن شب ناگوار افزود: هفت ماه از واقعه دردناک ۱۴ اسفندماه می‌گذرد؛ شبی که پنج شب پس از آغاز جنگ دوم تحمیلی، محل اسکان ۱۶ هکتاری زیباشهر که نزدیک به ۱۵ سال محلی برای اسکان مهمانان نوروزی بود، هدف هجمه دشمن قرار گرفت. در این حادثه چهار تن از کارکنان شهرداری و دو تن از کارکنان اورژانس در کنار جمعی از ساکنان این منطقه به شهادت رسیدند.

۴۸ سال ایستادگی مردم ایران و حضور حماسی در تمامی صحنه‌ها

اسدی با یادآوری ۴۸ سال ایستادگی مردم ایران و حضور حماسی در تمامی صحنه‌ها گفت: ملت ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب، از سیل و سرما تا سختی‌های یخبندان، پای نظام خود ایستاده‌اند و این ایستادگی، پشتوانه اصلی ما برای پیشبرد امور است. وی همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، پیروزی نهایی جبهه حق بر استکبار را مسئلت نمود. در ادامه، محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای شهر شیراز، با اشاره به جایگاه معنوی مزار شهدای گمنام در زیباشهر، گفت: «شهدا آبروی محلات هستند و هویت هر محله با یاد آنان عزت می‌یابد. وی در خبری نویدبخش از نام‌گذاری سالن سرپوشیده جدیدالاحداث شهرداری در این منطقه به نام «شهدای زیباشهر» خبر داد و بر لزوم زنده نگه‌داشتن یاد آنان در کالبد شهر تأکید کرد.

این مراسم با حضور چهره‌هایی همچون سردار غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج کارمندان کشور و سردار هاشم جمالی، جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس و با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا به پایان رسید؛ رویدادی که بار دیگر یادآور مسیر الهام‌بخش ایثار و ایستادگی در جامعه شد.