شهرکرد- خبرنگار کیهان

رزمایش ۳۰ هزار نفری جان‌فدایان بام ایران با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» با حضور نیروهای بسیجی و اقشار مختلف مردم، ۱۵ مهرماه هم‌زمان با سالروز سفر تاریخی امام شهید به استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این رزمایش، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) استان گفت: پیام جان‌فدایان بام ایران پس از ۴۸ سال همچنان روشن است و آنان بر عهدی که با امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بسته‌اند، پایبند هستند. سردار علی‌افضلی افزود: مردم چهارمحال‌وبختیاری با حضور در این رزمایش، بار دیگر بر ایستادگی، مقاومت و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. وی با اشاره به هم‌زمانی این رزمایش با سالروز سفر تاریخی شهید امام خامنه‌ای به چهارمحال و بختیاری در ۱۵ مهر ۱۳۷۱ ادامه داد: مردم استان در چنین روزی یاد و خاطره سفر تاریخی آقای شهید ایران به این استان را گرامی می‌دارند و حضور گسترده امروز آنان نیز در همین چارچوب قابل توجه است. افضلی با اشاره به اینکه جان‌فدایان بام ایران تربیت‌یافتگان مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای هستند، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، هرگاه کشور با تهدید و فشار روبه‌رو شد، مردم با تکیه بر فرهنگ مقاومت و عاشورا در برابر آن ایستادگی کردند.

افضلی ادامه داد: زمانی که دشمن جمهوری اسلامی ایران را با محاصره و فشار اقتصادی تهدید کرد، مردم با تکیه بر فرهنگ رمضان ایستادگی کردند و هنگامی که تهدید نظامی مطرح شد، با الهام از فرهنگ عاشورا اعلام کردند که ملت امام حسین(ع) هستند. وی همچنین با اشاره به حضور گسترده بسیجیان و نیروهای مختلف در رزمایش جان‌فدایان بام ایران، از حضور و همراهی مردم و مسئولان در این برنامه قدردانی کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تحولات سال‌های اخیر گفت: دشمن با وجود طراحی‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران، در تحقق اهداف خود شکست خورده است. احمد راستینه اظهار داشت: دشمن در سال‌های گذشته سه هدف شامل سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، دست‌اندازی به ذخایر انرژی منطقه و تحقق رؤیای اسرائیل بزرگ را دنبال کرد، اما در هر سه محور ناکام ماند. وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، این ملت عقب‌نشینی می‌کند، اما مردم ایران با ادامه مسیر انقلاب و ایستادگی در برابر دشمن، این محاسبه را نیز با شکست مواجه کردند. راستینه با اشاره به موضوع انرژی و تنگه هرمز گفت: دشمن در دستیابی به منابع انرژی منطقه نیز به اهداف خود نرسیده است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلی و نیروهای مسلح، از منافع و ظرفیت‌های خود دفاع می‌کند. وی تحریم‌های اقتصادی و تلاش برای تضعیف تاب‌آوری مردم را از جمله برنامه‌های دشمن عنوان کرد و گفت: مقابله با این برنامه نیازمند مقاومت اقتصادی، تبیین و روشنگری در جامعه است. راستینه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و روابط تجاری با کشورهای همسایه اظهار داشت: ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای منطقه وجود دارد که می‌تواند در خنثی‌سازی آثار فشارهای اقتصادی مؤثر باشد.

رزمایش ۳۰ هزار نفری جان‌فدایان بام ایران به‌صورت هم‌زمان در همه شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.