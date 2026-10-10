اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ در حالی به ایستگاه پایانی رسید که کاروان ورزشی ایران با کسب ۵۲ مدال ارزشمند و تکیه بر جایگاه ششم آسیا، پرونده این آوردگاه بزرگ را بست که جا دارد ضمن عرض تبریک، از حضور ورزشکاران، مربیان و داوران در این میدان بزرگ رقابتی قدردانی نمایم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به نتایج بازی‌های آسیایی ژاپن گفت: استان اصفهان با حضور فرزاد کوهیان به‌عنوان مربی و ارسلان کاظمی به‌عنوان بازیکن و کاپیتان در تیم ملی بسکتبال و کسب مدال برنز، بخشی از افتخارات کاروان ایران را به نام خود ثبت کردند و البته کسب سهمیه ورودی توسط بیش از ۲۰ ورزشکار اصفهانی به بازی‌های آسیایی ناگویا، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این خطه در قهرمان‌پروری است.

سیدمهدی صدری اظهار داشت: با این حال، ارزیابی دقیق عملکرد کاروان، نیازمند نگاهی منصفانه به وظایف سازمانی، شرایط ملی و اقدامات حمایتی انجام‌شده است. وی با تأکید بر اینکه نتایج به‌دست‌آمده راضی‌کننده نیست، افزود: از نتیجه‌ای که حاصل شد رضایت کامل نداریم و انتظار ما نیز این بود که بخشی از نمایندگان شایسته استان بتوانند در این میدان بزرگ به مدال‌های شایسته‌تری دست پیدا کنند.

صدری در ادامه تصریح کرد: بدیهی است ورزش قهرمانی یک فرایند تخصصی، مشارکتی و چندلایه است؛ به‌گونه‌ای که انتخاب ورزشکار، اردوهای تیم ملی، انتخاب کادر فنی، اعزام به مسابقات، تعیین ترکیب تیم‌ها، برنامه مسابقات و تصمیمات فنی در جریان رقابت‌ها، همگی در ساختار فدراسیون‌های ورزشی و تیم‌های ملی انجام می‌شود و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در موارد مذکور فاقد نقش هستند.

وی به نقش ادارات کل ورزش و جوانان گفت: رسالت «ادارات کل ورزش و جوانان»، توسعه ورزش همگانی و فراهم‌سازی بستر برای هیئت‌های ورزشی با تأکید بر استعدادیابی، شناسایی نخبگان و پرورش قهرمانان در مسیر حرفه‌ای است. مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با امضای تفاهم‌نامه‌های هدفمند با هیئت‌های ورزشی، تمام توان خود را در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، حمایت از اردوهای آموزشی و تسهیل مسیر استعدادیابی به کار بسته است.

گواه این سخن، کسب عنوان مقام دوم استان اصفهان در المپیاد استعدادهای برتر کشور و توجه ویژه به مقوله استعدادیابی و نخبه‌پروری در رده‌های پایه در رشته‌های اولویت‌دار است. وی ادامه داد: اینکه نماینده‌ای از استان موفق به کسب مدال برنز شد، اگرچه با انتظارات و ظرفیت‌های بالای ورزش اصفهان فاصله دارد، اما در عین حال نشان می‌دهد ورزشکاران استان همچنان در سطح ملی و آسیایی دارای جایگاه و ظرفیت هستند و باید از این ظرفیت برای آینده بهتر بهره برد.

صدری گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، نه مقصرسازی، بلکه آسیب‌شناسی دقیق و اصلاح مسیر است. اگر نتیجه ناگویا با ظرفیت واقعی ورزش اصفهان فاصله داشته است، باید بررسی کنیم که در کدام رشته‌ها و چه عواملی مانع نتیجه‌گیری شده، کدام برنامه‌ها نیازمند اصلاح است و چگونه می‌توان از هم‌اکنون برای رویدادهای پیش رو برنامه‌ریزی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تأکید کرد: ما در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نتیجه ناگویا را پایان راه نمی‌دانیم؛ اتفاقاً این نتیجه باید مبنایی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت ورزش قهرمانی استان باشد؛ از وضعیت استعدادیابی و پشتوانه‌سازی گرفته تا شرایط هیئت‌های ورزشی، کیفیت برنامه‌های آماده‌سازی، ارتباط با فدراسیون‌ها و نحوه حمایت از ورزشکاران مستعد.

وی در عین حال افزود: هدف ما دفاع از یک نتیجه نیست. هدف ما دفاع از واقعیت، تبیین درست مسئولیت‌ها و ساختن شرایطی است که در مسابقات آینده، ورزش اصفهان بتواند سهم شایسته‌تری از افتخارات ورزش ایران داشته باشد.