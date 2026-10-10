۱۰۰ سازمان حقوق بشری: اسرائیل در حال کشتار روزانه مردم فلسطین است

بیش از ۱۰۰ سازمان حقوق بشر بین‌المللی در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند علی‌رغم گذشت یک سال از استقرار آتش‌ بس در غزه نظامیان رژیم صهیونیستی روزانه در حال کشتار فلسطینیان هستند.

طبق بیانیه ‌این سازمان‌های حقوق بشری، رژیم اسرائیل همچنین اقدام به اعمال محدودیت‌های شدید بر ورود کمک‌های بشردوستانه و حیاتی از جمله سوخت به این باریکه می‌کند. همزمان، گزارش‌های میدانی از غزه و کرانه باختری از تداوم تیراندازی به غیرنظامیان، کشتار کودکان، حمله به کشاورزان فلسطینی و تشدید بحران انسانی حکایت دارد؛ وضعیتی که پرسش‌های جدی درباره اعتبار آتش‌بس و مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال حفاظت از غیرنظامیان مطرح می‌کند.

آتش‌بس بی‌فایده

در این بیانیه مشترک با اشاره به ویرانی کامل غزه، تاکید شده است نظامیان صهیونیست هر روز فلسطینیان را می‌کشند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود کمک‌ها، تجهیزات و مصالح ساختمانی، مانع بازسازی زندگی خانواده‌هایی می‌شود که در جریان جنگ خانه و دارایی خود را از دست داده‌اند. از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون دست‌کم ۱۴۷۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۱۸۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این آمار به ‌روشنی نشان می‌دهد آتش‌بس ادعایی نه تنها تضمینی برای پایان خشونت و حفاظت از جان غیرنظامیان نبوده، بلکه دست صهیونیست‌ها را برای نسل‌کشی باز گذاشته است. براساس آمارهای رسمی، به طور میانگین از زمان استقرار آتش‌بس ادعایی در غزه، روزانه دست‌کم یک کودک فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده است.

شهادت کودک 8 ساله

در تازه‌ترین موج توحش صهیونیست‌ها، یک دختر هشت‌ ساله فلسطینی در پی تیراندازی یک پهپاد صهیونیست در شهر غزه به شهادت رسید. یک زن فلسطینی نیز در حادثه‌ای جداگانه در خان‌یونس بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست مجروح شد. منابع محلی می‌گویند شناورهای نظامی صهیونیست در آب‌های ساحلی شهر غزه اقدام به گشودن آتش به روی مردم کرده و خودروهای نظامی این رژیم مناطقی در شرق غزه را هدف آتش قرار دادند. منابع بیمارستانی در غزه اعلام کرد طی روز گذشته دست‌کم هشت فلسطینی در حملات و تیراندازی‌های نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف غزه به شهادت رسیدند. در مرکز غزه نیز صهیونیست‌ها دست‌کم یک فلسطینی را پس از تیراندازی به سوی غیرنظامیان در اردوگاه البریج به شهادت رساندند.‌تانک‌های صهیونیست نیز در خان‌یونس به روی مردم آتش گشودند که طی آن شماری غیرنظامی مجروح ‌شدند.

2 میلیون فلسطینی بی‌پناه در زمستان

بحران غزه تنها به تلفات ناشی از تیراندازی و توحش صهیونیست‌ها محدود نمی‌شود. با نزدیک ‌شدن فصل زمستان، میلیون‌ها فلسطینی با خطر از دست‌دادن ابتدائی‌ترین امکانات زندگی از جمله سرپناه امن روبه‌رو هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد در این رابطه هشدار داد تقریبا تمام جمعیت 2 میلیون نفری غزه اکنون به کمک‌های فوری در زمینه سرپناه نیاز دارند. از این میان، یک میلیون و 800 هزار آواره فلسطینی اکنون در مناطق پرخطر از نظر وقوع سیلاب زندگی می‌کنند. بارندگی‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب می‌تواند سرپناه‌های باقی‌ مانده را تخریب کرده و موج تازه‌ای از آوارگی را رقم بزند.

کرانه باختری

هم ‌زمان با تحولات غزه، گزارش‌های منتشرشده از کرانه باختری نیز از تداوم حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان حکایت دارد. منابع محلی از حمله صهیونیست‌ها به روستای المغیر و محاصره خانه فلسطینیان خبر دادند. طی این یورش صهیونیست‌ها اقدام به شلیک گاز اشک آور به درون خانه فلسطینیان و ایجاد مشکلات تنفسی برای غیرنظامیان کردند. در رام الله نیز یک خبرنگار به طور مستقیم هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفته و از ناحیه پا مجروح شد. طی جنایتی دیگر، نظامیان صهیونیست در یورش به شهر اریحا دو جوان فلسطینی را با گلوله جنگی مجروح ساختند. صهیونیست‌ها همچنین اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به سوی کشاورزانی که در حال برداشت زیتون بودند کرده و درختان آنها را به آتش کشیدند. منابع بیمارستانی در کرانه باختری از شهادت یک جوان فلسطینی در شمال الخلیل به دست نظامیان صهیونیست خبر دادند. مجموع این حوادث نشان می‌دهد خشونت در اراضی فلسطینی تنها به غزه محدود نیست و کشاورزان، خبرنگاران، ساکنان روستاها و دیگر غیرنظامیان در کرانه باختری نیز با خطر توحش دائمی صهیونیست‌ها مواجه هستند.