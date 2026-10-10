سرویس خارجی-

نشریه آمریکایی «فارن افرز» ضمن تاکید بر «شکست فاجعه‌بار» ترامپ در جنگ با ایران نوشت، با حمله به ایران آمریکا انتظار داشت که مردم علیه جمهوری اسلامی قیام کنند اما بر خلاف انتظارها مردم پشت حکومت خود ایستادند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ترامپ جنگ علیه ایران را باخته است. اهداف آمریکا از شروع جنگ محقق نشده است، با بسته شدن تنگة هرمز توسط ایران جنگ ابعاد جهانی پیدا کرده‌، بنزین و گازوئیل در آمریکا گران شده، تورم در آمریکا بالا رفته‌، بحران انرژی در اروپا تشدید شده و حتی قیمت غلات در جهان پیش‌بینی می‌شود که با ادامه بحران بیش از 80 درصد افزایش پیدا کند. در صورتی که جمهوری خواهان نیز در انتخابات پیش روی کنگره شکست بخورند فاجعه شکست ترامپ در جنگ علیه ایران تکمیل خواهد شد.

نشریه آمریکایی فارن افرز نیز در مقاله‌ای به قلم دو تن از پژوهشگران حوزه روابط بین‌الملل جنگ ترامپ علیه ایران را یک شکست فاجعه‌بار برای آمریکا دانست و نوشت: وقتی پای ایران به میان کشیده می‌شود، کارنامه دولت ترامپ به‌وضوح نا امیدکننده است. این دولت نتوانست با ماه‌ها بمباران شدید، جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. همچنین نتوانست اراده ایران را پشت میز مذاکره درهم بشکند.

نظریه پیروزی ایران

در ادامه این مقاله می‌خوانیم: تهران معتقد است که آمریکا را شکست خواهد داد و دلایل این باور نیز چندان دشوار نیست. دولت ایران نه ‌تنها از بمباران آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برد، بلکه با شدت پاسخ داد، به پایگاه‌های نظامی آمریکا آسیب رساند و تنگه هرمز را مختل کرد. مردم ایران به‌دلیل خسارت‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌هایی که واشنگتن اعمال کرده است، هزینه اقتصادی سنگینی می‌پردازند؛ اما بخش بزرگی از جمعیت به حمایت از کشور برخاسته‌اند و به نظر می‌رسد پذیرفته‌اند که اگر ایران بخواهد از خود دفاع کند، تحمل سختی‌ها ضروری است. در نتیجه، تهران جسورتر شده است. مقام‌های ایرانی ممکن است درباره هر یک از تاکتیک‌ها اتفاق‌نظر نداشته باشند، اما در اهداف خود مشترک‌اند: بیرون راندن نیروهای آمریکایی از خلیج‌فارس، وادار کردن واشنگتن به لغو تمامی تحریم‌ها و واداشتن آمریکا به پذیرش ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ.

فارن افرز می‌افزاید: جمهوری اسلامی معتقد است که دستیابی به اهدافش امکان‌پذیر است. این کشور بر این باور است که با ادامه حملات مستقیم به پایگاه‌های آمریکا و ترغیب کشورهای عربی به اعمال فشار بر آمریکا برای خروج از منطقه، می‌تواند نیروهای آمریکایی را از خلیج‌فارس بیرون براند. تهران همچنین تصور می‌کند که با ایجاد آشفتگی در بازارهای انرژی، قادر خواهد بود واشنگتن را به لغو محدودیت‌های اقتصادی نیز وادار کند. به بیان دیگر، نظریه پیروزی تهران این است که با مقاومت و وارد کردن هزینه و فشار به‌اندازه کافی، آمریکا را وادار کند به سیاست مهار ایران پایان دهد.

اتحاد ایرانیان در مقابل متجاوز

در بخش دیگری از مقاله «فارن افرز» می‌خوانیم: هیچ‌کس تردیدی ندارد که ایران در اثر جنگ ضرباتی متحمل شده است اما از نظر راهبردی، این درگیری برای آمریکا فاجعه‌بار بوده است. مقام‌های آمریکایی تصور می‌کردند بمباران‌های هوائی سنگین و تلاش‌های گسترده برای تضعیف اقتصاد ایران، جمهوری اسلامی را به زانو درمی‌آورد اما چنین نشد. واشنگتن امیدوار بود ترور[آیت‌الله] خامنه‌ای به خیزشی گسترده علیه حکومت منجر شود. این نقشه نیز شکست خورد. در عوض، [آیت‌الله] خامنه‌ای هواداران سرسخت جمهوری اسلامی را به خیابان‌ها کشاند. آن‌ها هر شب در شهرهای اصلی کشور راهپیمایی می‌کنند و سرانجام ایرانیانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز به آن‌ها پیوستند و در حمایت از میهن خود به میدان آمدند.

به نوشته فارن افرز با آغاز جنگ، ترکیه برای پذیرش ۷۰ هزار پناهجوی ایرانی برنامه‌ریزی کرده بود، اما شمار بسیار کمی از مردم از ایران خارج شدند. با ادامه جنگ حتی، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج به کشور بازگشتند...پیش از این، بیشتر ایرانیان نسبت به اظهارات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه آمریکا در پی نابودی کشورشان است، تردید داشتند و در واقع امیدوار بودند تهران برای برقراری روابط بهتر با واشنگتن تلاش کند. اما بمباران شهرهای ایران و تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ، مبنی بر نابودی تمدن ایران، نگرش‌ها را تغییر داده است. ترامپ، برای مثال، گفته بود که ممکن است «کل یک ملت را منفجر کند» و آن را به «جهنمی بدون هیچ شانسی برای بقا» بکشاند. اکنون ایرانیان در سراسر طیف سیاسی بر این باورند که آمریکا می‌خواهد کشورشان را به‌کلی نابود کند؛ یا دست‌کم آن را به تسلیم در برابر تمامی خواسته‌های آمریکا وادارد.

در ادامه این مقاله آمده است: این نتیجه‌گیری در گفت‌وگوهای طولانی ما با ایرانیانی از تمامی گرایش‌های سیاسی آشکار شد. ما این گفت‌وگوها را از زمانی آغاز کردیم که واشنگتن برای نخستین بار، در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد 1404) ایران را بمباران کرد و تا امروز ادامه داده‌ایم تا تغییر نگرش‌های سیاسی آن‌ها را در این دوره دنبال کنیم. علی، مردی ۴۵ ساله که سال‌ها به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود زندانی شده و از مخالفان دیرپای حکومت است، به ما گفت: «ما تا این اندازه به وعده آمریکا باور داشتیم. اما با این جنگ و تمام حرف‌ها و اقداماتی که ترامپ و دولتش انجام داده‌اند، روشن شده است که آمریکایی‌ها کالایی تقلبی به ما فروخته‌اند. آن‌ها چیزی جز تسلیم کامل ایران نمی‌خواهند و این برای ما پذیرفتنی نیست».مهسا، نویسنده و هنرمندی در دهه چهارم زندگی خود، نیز احساساتی مشابه را بیان کرد: «هر چیزی را که باور داشتیم آمریکا نماینده آن است، یعنی آزادی، احترام و دموکراسی، اکنون دروغ می‌بینم. با وجود اعتراض‌هایی که طی سال‌ها از جمهوری اسلامی داشته‌ام، این‌جا سرزمین مادری ماست و هیچ کشور خارجی حق ندارد رهبران ما را بکشد، روی فرزندانمان بمب بریزد و برای نابودی ما تلاش کند».

بی خود نبود تشییع میلیونی برگزار شد

فارن افرز می‌افزاید: بنابراین، جای تعجب نیست که مراسم تشییع پیکر

[ آیت‌الله] خامنه‌ای در ماه ژوئیه(تیر) با وجود ادامه جنگ در کشور، میلیون‌ها عزادار را به خیابان‌ها کشاند. در این مراسم، مردم پرچم‌های سرخ توزیع می‌کردند که نماد تمایل آن‌ها به انتقام خونین بود. اندکی بعد، ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حمله کرد و آتش‌بس شکننده‌ای را که سه ماه پیش‌تر با آمریکا برقرار کرده بود، از هم پاشید.به نظر می‌رسد بسیاری از مقام‌های آمریکایی تصور می‌کنند که فشار اقتصادی شدید سرانجام موجب تغییر نگرش ایرانیان خواهد شد؛ به این معنا که اگر مردم به‌اندازه کافی رنج بکشند، تصمیم خواهند گرفت برای سرنگونی حکومت خود اقدام کنند اما این تصوری واهی است.