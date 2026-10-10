کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد طی ماه گذشته میلادی بیش از ۲۸۰ مورد تجاوز نظامی رژیم آپارتاید اسرائیل را به سوریه ثبت کرده است؛ یعنی حدود 10 تجاوز در روز!

به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد طی ماه سپتامبر گذشته (شهریور-مهر) حدود ۲۸۰ مورد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه ثبت کرده است که این رقم بالاترین آمار ماهانه از ابتدای سال جاری به شمار می‌رود، همچنین حداقل ۴۹ شهروند سوری همچنان در بازداشت رژیم صهیونیستی به سر می‌برند. شعبیه مانتو، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اعلام کرد فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تداوم پیامدهای تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در جنوب سوریه ابراز نگرانی کرده است و همچنان به مستندسازی موارد بازداشت شهروندان سوری از سوی نظامیان اسرائیلی ادامه می‌دهد؛ حداقل ۱۴ سوری برای مدت‌های طولانی در بازداشت به سر می‌برند.