ترکیه نیز مثل بسیاری دیگر از کشورهای جهان دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد.

مقررات جدید اداره امنیت سایبری ریاست‌جمهوری ترکیه درباره ارائه خدمات متناسب با سن کودکان و احراز سن کاربران، روز شنبه ۱۸ مهر، در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد. بر اساس این مقررات، شبکه‌های اجتماعی اجازه ندارند به افراد زیر ۱۵ سال خدمات ارائه کنند. در این قانون همچنین تأکید شده است: «ارائه هرگونه خدماتی که احتمال ایجاد اعتیاد در کودکان را داشته باشد، ممنوع است.» در غرب، استرالیا از اواخر ۲۰۲۵ دسترسی زیر

۱۶ ساله‌ها به شبکه‌های اجتماعی را کاملاً ممنوع کرده و انگلیس هم قانون مشابهی برای زیر ۱۶ ساله‌ها تصویب کرده است که از بهار ۲۰۲۷ اجرائی می‌شود. فرانسه نیز قانون ممنوعیت برای زیر ۱۵ ساله‌ها

را تصویب کرده (اولین کشور اتحادیه اروپا) و کشورهایی مثل یونان و دانمارک هم در مسیر تصویب قوانین مشابه هستند. استرالیا در حال حاضر سخت‌گیرانه‌ترین و اجرائی‌ترین نمونه‌ غربی است.