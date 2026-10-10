دانشجویان ایرانی خطاب به جوانان فرانسه: ما هم علیه نظام سلطه در خیابان هستیم، شما تنها نیستید

در اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با دانش‌آموزان و بازداشت هزاران نفر از آن‌ها، جمعی از دانشجویان ایرانی، روز گذشته مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.

اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه طی هفته‌های اخیر و برخورد پلیس با معترضان، به بازداشت هزاران نفر از جمله شمار زیادی از دانش‌آموزان انجامیده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از آغاز این اعتراضات تا ۹ اکتبر، نزدیک به ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند. اخبار حاکی از آن است که حدود ۸۶ درصد آن‌ها زیر ۱۸ سال بوده‌اند. این اعتراضات در ابتدا با مطالباتی درباره بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و وضعیت نامناسب مدارس آغاز شد، اما در ادامه، برخورد پلیس با دانش‌آموزان نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراضات تبدیل شد.

بر اساس گزارش رویترز، دانش‌آموزی ۱۴ساله در جریان برخورد با پلیس از ناحیه فک آسیب دید و چندین دندانش شکست؛ به گفته وکیل خانواده، یک مأمور با باتوم به او ضربه زد و مأمور دیگری نارنجک گاز اشک‌آور را از فاصله نزدیک به سمت صورتش شلیک کرد. همچنین، به گزارش عفو بین‌الملل و روزنامه لوموند، دانش‌آموزی ۱۵ساله در ۵ اکتبر بر اثر انفجار نارنجک دست چپ خود را از دست داد و دانش‌آموزی ۱۶ساله نیز در ۳۰ سپتامبر از ناحیه چشم با شلیک گلوله لاستیکی از سوی پلیس آسیب دید. عفو بین‌الملل همچنین از برخورد مأمور پلیس با دانش‌آموز دختری ۱۴ساله در ۲۹ سپتامبر خبر داد که در جریان آن، مأمور گردن او را گرفت؛ این نهاد در مجموع نسبت به استفاده نامتناسب از باتوم، گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی علیه دانش‌آموزان معترض خبر داده است.

حالا اما صدایی از مقامات کشورهای غربی و آمریکایی که داعیه حقوق بشر و آزادی بیان را دارند شنیده نمی‌شود. از سردرمداران آمریکا که برای آزادی به کشورهای جهان سومی لشکرکشی می‌کنند خبری نیست و دانش‌آموزان فرانسوی زیر چکمه‌های آزادی بیان غربی در حال قربانی شدن هستند. در این میان مردم ایران که طعم آزادی آمریکایی و اروپایی را در جنگ 12 روزه و 40 روزه با بمب‌های اهدایی ارباب آزادی‌خواهان ترامپ چشیده‌اند، امروز روبه‌روی سفارت فرانسه گرد هم آمدند و فریاد زدند «جای پلیس در مدرسه نیست». شرکت‌کنندگان در این تجمع با حضور مقابل سفارت این کشور، اعتراض خود را به رفتار پلیس فرانسه با دانش‌آموزان اعلام کردند.

ای مکرون حیا کن دانش‌آموز را رها کن!

شرکت‌کنندگان در این تجمع شعار می‌دادند «جای پلیس در مدرسه نیست!» شعارها بر مخالفت با برخوردهای خشونت‌آمیز با دانش‌آموزان و ضرورت صیانت از فضای آموزشی تأکید دارد. «دموکراسی غربی کشتن دانش‌آموز» «نوکری آمریکا کشتن دانش‌آموز» «ای مکرون حیا کن دانش‌آموز را رها کن»

«دانش‌آموز از میناب تا پاریس قربانی استعمار است»

در این تجمع، دست‌نوشته‌هایی با محوریت اعتراض به برخورد پلیس فرانسه با دانش‌آموزان و تأکید بر ضرورت حفظ امنیت محیط‌های آموزشی به نمایش درآمد. دانشجویان در بخشی از این دست‌نوشته‌ها با یادآوری کودکان شهید میناب، بر این نکته تأکید کردند که «دانش‌آموز از میناب تا پاریس قربانی استعمار است». آنان همچنین با یاد مائل، نوجوان ۱۶ساله‌ای که در جریان اعتراضات فرانسه یک چشم خود را از دست داد، تلاش کردند صدای اعتراض او به برخورد نیروهای امنیتی فرانسه باشند.

به گزارش فارس، دانشجویان در اقدامی نمادین برای اعلام حمایت از دانش‌آموزان فرانسوی و اعتراض به برخورد پلیس این کشور با آنان، میز و نیمکت‌های مدرسه را در مقابل سفارت فرانسه قرار دادند تا بر ضرورت حفظ امنیت محیط‌های آموزشی و حمایت از حقوق دانش‌آموزان تأکید کنند.

سلام و خدا قوت دانشجویان ایرانی

به دانش‌آموزان فرانسه

یکی از دانشجویان حاضر در این تجمع با اشاره به تناقض میان ادعاهای کشورهای غربی درباره دموکراسی و حقوق بشر و عملکرد آنها، گفت: دموکراسی و حقوق بشر غربی بیش از گذشته چهره واقعی خود را نشان می‌دهد. تمدن غرب که روزی مدعی ترویج آزادی، دموکراسی، صلح و عدالت در جهان بود، امروز با آنچه در غزه، ایران و در برخورد با دانش‌آموزان فرانسه رخ می‌دهد، نشان داده است که این ادعاها تا چه اندازه می‌توانند پوچ و بی‌اساس باشند.

دانشجوی دیگری در حمایت از دانش‌آموزان فرانسوی گفت: به دانش‌آموزان فرانسه سلام و تبریک می‌گویم که سرانجام علیه حکومت خود بپاخاسته‌اند. آنها مطمئن باشند که اقدامشان بی‌نتیجه نخواهد ماند و جهان شاهد آن است که کشوری که خود را مهد آزادی و دموکراسی معرفی می‌کند، چگونه با دانش‌آموزان برخورد می‌کند. به گفته وی، بازداشت ۶ هزار دانش‌آموز و برخورد با یک دانش‌آموز کم‌سن‌وسال، پرسش‌هایی را درباره ادعاهای کشورهای غربی در زمینه آزادی و حقوق بشر مطرح می‌کند.

یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز با اشاره به تجمع دانشجویان مقابل سفارت فرانسه گفت: امروز این‌جا جمع شده‌ایم تا به دنیا نشان دهیم کشورهای غربی که برای ایران و کشورهای غرب آسیا از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی انسان‌ها سخن می‌گویند، خود دانش‌آموزانشان را با برخورد پلیس بازداشت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت دانش‌آموز بازداشت‌شده، از دولت فرانسه خواست برای حل این مسئله اقدام کند و زمینه آزادی این دانش‌آموز را فراهم آورد.

دانش‌آموز ایرانی مقابل سفارت فرانسه دستبند بالا برد

دانش‌آموز ایرانی در اقدامی نمادین برای حمایت از دانش‌آموزان فرانسوی، مقابل سفارت فرانسه بر نیمکت مدرسه نشست و با بالا بردن یک دستبند، به بازداشت دانش‌آموزان در این کشور اعتراض کرد. همچنین روی نیمکت این دانش‌آموز، دست‌نوشته‌ای با این عبارت قرار داشت: «جای گاز اشک‌آور، معلم به مدارس بفرستید». این دانش‌آموز با اشاره به برخورد پلیس فرانسه با دانش‌آموزان و بازداشت ۶ هزار نفر از آنان، به وضعیت دانش‌آموزانی اعتراض کرد که این روزها با گاز اشک‌آور پلیس مواجه‌اند؛ در حالی که دولت فرانسه خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند.

دانشجویان ایرانی خطاب به جوانان فرانسه: شما تنها نیستید

در پایان بیانیه دانشجویان در حمایت از دانش‌آموزان فرانسه به ۲ زبان فارسی و فرانسوی خوانده شد. متن بیانیه بدین شرح است:

از ایران، به جوانان فرانسه

در هزاران کیلومتر فاصله، صدای شما را شنیدیم. صدای مردمی که عدالت، کرامت، آزادی و برابری می‌خواهند.

صدای شما به ما رسید. شنیدیم. فراموش نخواهیم کرد.

ما، مردم ایران، ماه‌هاست در خیابان‌هایمان ایستاده‌ایم تا از نیروهای مسلح خود در برابر تجاوز جنایتکارانه آمریکایی-صهیونیستی حمایت کنیم. امروز یک چیز ساده به شما می‌گوییم: شما تنها نیستید! همبستگی خود را بلند و رسا به سفیر فرانسه در تهران گفتیم: حقوق بشر دوگانه نیست. در فرانسه هم مثل هر جای دیگر باید رعایت شود، و رژیم فرانسه باید سرکوب مردم خود را متوقف کند.

نه به سرکوب دانشجویان در فرانسه!

تصاویر جوانان فرانسوی، دختران و پسران، را دیدیم که در خیابان‌های پاریس و شهرهای دیگر به خشونت سرکوب می‌شوند. کتک خورده، کشیده شده، تحقیر شده. این تصاویر ما را عمیقاً تکان داد. زیرا وقتی آزادی یک ملت زیر پا گذاشته می‌شود، وقتی یک ملت سرکوب می‌شود، وجدان همه ملت‌ها زخم می‌خورد. وقتی آزادی یک ملت را می‌زنند، وجدان تمام بشریت را زده‌اند. می‌دانیم که صهیونیسم جنایتکار مدت‌هاست در نهادهای فرانسه، رسانه‌ها، اقتصاد و سیاست رخنه کرده است. یک دشمن مشترک به ما ضربه می‌زند: از درون کشور شما را در سکوت می‌خورد، و در خاورمیانه ایران، لبنان، فلسطین، یمن، عراق، افغانستان و لیبی را بمباران می‌کند و کودکان ما را قتل‌عام می‌کند.

از ایران تا فرانسه، هزاران کیلومتر ما را جدا می‌کند. اما همبستگی هیچ مرزی نمی‌شناسد.

صدای شما را می‌شنویم. مبارزه‌تان را می‌فهمیم. امیدتان را شریکیم.

برای مردم فرانسه آزادی، کرامت، استقلال، برابری و عدالت می‌خواهیم.