مطالبه مردم مبعوث برای پیگیری خونخواهی رهبر شهید و صیانت از حقوق ملت ایران

هزاران تن از مردم مبعوث حاضر در میادین و تجمعات خودجوش تهران، با امضای طوماری خطاب به مسئولان و نهادهای ذی‌ربط، بر خونخواهی رهبر شهید و صیانت از حقوق و منافع ملی ایران تأکید کردند.

به گزارش کیهان، در متن طومار امضا شده از سوی هزاران نفر از ملت مبعوث حاضر در میادین با عنوان «مطالبه اجرای موارد و خواسته‌های ملی»، خطاب به مسئولان و نهادهای ذی‌ربط آمده است: «بدین‌وسیله، امضاکنندگان این مطالبه‌نامه، ضمن تأکید بر حقوق و منافع ملی ایران، خواستار بررسی، پیگیری و اجرای موارد زیر در چارچوب قانون و مصالح کشور می‌باشند:

۱. حمایت گسترده ملت ایران از پیام خونخواهی رهبر انقلاب حضرت سیدمجتبی خامنه‌ای و پیگیری حقوقی و قضائی مرتبط با شهادت رهبر انقلاب، و نیز رسیدگی قانونی و عادلانه به عاملان این جنایت و سایر شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، با هدف اجرای عدالت و احقاق حقوق خانواده‌های شهدا.

۲. حفظ و صیانت از جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، تأکید بر حقوق قانونی و حاکمیتی ایران در ارتباط با مدیریت و امنیت این آبراه، و بررسی و تصویب قوانین لازم درخصوص تنگه هرمز در چارچوب حقوق داخلی و بین‌المللی.

۳. حفظ، صیانت و مدیریت ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران در چارچوب منافع ملی، قوانین کشور و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.

در پایان، امضاکنندگان بر ضرورت رسیدگی مسئولانه، شفاف و قانونی به مطالبات فوق و اتخاذ تصمیماتی در راستای حفظ منافع ملی، امنیت کشور و حقوق ملت ایران تأکید می‌نمایند.»