مقابل ایرانیان زانو خواهید زد

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعاهای مارکو روبیو نوشت: کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، به سرنوشت والرین دچار خواهند شد؛ زانو خواهید زد!

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در واکنش به یاوه‌گویی اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مورد تمدن ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود تاکید کرد: در طول تاریخ، ما ایرانیان با کسانی روبه‌رو شده‌ایم که خود را سروران جهان اعلام کردند و کوشیدند تمدن‌های کهن را از صفحه روزگار محو کنند.

وی افزود: آنان با آتش و شعله آمدند، اما با گرد و خاک و خواری رفتند.

قالیباف تصریح کرد: کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، سرنوشت والرین را خواهند داشت؛ زانو خواهید زد.