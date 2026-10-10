2 تابلوی سرقتی پیدا شد

دو تابلوی نقاشی از آثار اوگوست رنوار- نقاش نامدار فرانسوی- که ماه گذشته از موزه‌ای در جنوب فرانسه به سرقت رفته بودند، پیدا شدند.

به گزارش ایسنا، این دو تابلو هشتم سپتامبر از موزه رنوآر در شهر کانی‌سورمر در جنوب فرانسه ربوده شدند؛ موزه‌ای که در محل اقامت این نقاش امپرسیونیست در سال‌های پایانی عمرش قرار دارد. تابلوهای بازیابی‌شده همان «پرتره مادام کولونا رومانو» (۱۹۱۰) و «دختری کنار چاه» (۱۸۸۶) هستند. سارقان با استفاده از اره‌برقی، حصار محوطه موزه را بریدند و پس از شکستن پنجره وارد ساختمان شدند. آنها همچنین با بریدن اتصالات قاب‌ها، چهار تابلو را از جای خود جدا کردند، اما هنگام فرار، دو تابلو را در باغ‌موزه جا گذاشتند. به گزارش بی‌بی‌سی، برایان مسون- شهردار این شهر گفت: «این دو تابلو بسیار فراتر از آثار هنری هستند. آنها بخشی از تاریخ شهر ما، میراث فرهنگی‌مان و یادگاری هستند که اوگوست رنوآر برای شهر کانی‌سورمر به‌جا گذاشته است.» موزه رنوآر که در سال ۱۹۶۰ افتتاح شد، ۱۲ اثر از این نقاش مشهور را در خود جای داده است. در این موزه همچنین شماری از وسایل شخصی این هنرمند از جمله سه‌پایه نقاشی و ویلچر او به همراه عکس‌ها و نامه‌های شخصی‌اش نگهداری می‌شود. این سرقت در حالی رخ داد که در ماه‌های اخیر چندین سرقت مهم از موزه‌های اروپا خبرساز شده است. اوایل سال جاری میلادی، آثاری از رنوآر، پل سزان و آنری ماتیس از موزه‌ای در نزدیکی شهر پارما در ایتالیا به سرقت رفتند. این سرقت تنها سه دقیقه طول کشید و آثار ربوده‌شده در ماه آگوست پیدا شدند. همچنین در اکتبر سال گذشته، جواهرات سلطنتی فرانسه در جریان سرقتی از موزه لوور پاریس به ارزش ۸۸ میلیون یورو ربوده شدند. سارقان که خود را به شکل کارگران ساختمانی درآورده بودند، در ساعات بازدید عمومی وارد گالری آپولون در طبقه اول موزه شدند، با استفاده از دستگاه فرز برقی ویترین‌ها را باز کردند و جواهراتی را به سرقت بردند که زمانی متعلق به ملکه‌ها و امپراتریس‌های فرانسه در قرن نوزدهم بود. پس از این سرقت، موزه لوور به‌دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در زمینه امنیت مورد انتقاد قرار گرفت.