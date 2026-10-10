تیراندازی در پنسیلوانیا با ۹ کشته

تیراندازی در ایالت پنسیلوانیا به مرگ ۹ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری میزان ،رسانه‌های آمریکایی روز شنبه گزارش کردند که در پی یک حادثه تیراندازی جمعی چندساعته در شهر ایری (ایالت پنسیلوانیا)، ۹ نفر از جمله دو کودک کشته شدند. به گزارش سی‌بی‌اس‌نیوز، نیرو‌های پلیس پس از آنکه شاهدان فردی را در حال تیراندازی پیش از ورود به یک خانه دیدند، به محل حادثه فراخوانده شدند. جسد دو زن در خیابان پیدا شده و اجساد قربانیان دیگری نیز در داخل خانه کشف شد. پلیس اعلام کرد که جسد فرد مظنون نیز در حالی پیدا شد که ظاهراً بر اثر شلیک گلوله به خود جان باخته بود. اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا نام فرد مظنون در شمار کل جان‌باختگان لحاظ شده است یا خیر، اما پلیس اعلام کرده که دیگر خطری امنیت عمومی را تهدید نمی‌کند. رئیس پلیس ایری، گفت: توصیف چنین فاجعه بزرگی دشوار است. ریک لورا، افزود: هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند عمق این ضایعه جانی را به درستی بیان کند. به احترام قربانیان و عزیزان‌شان، درباره جزئیات دقیق آنچه افسران ما امروز با آن مواجه شدند، صحبت نخواهم کرد. هم‌اکنون بازرسان ما با جدیت مشغول کار هستند تا ابعاد کامل این حادثه را روشن کنند. ما درباره انگیزه این اقدام یا هرگونه اطلاعاتی که ممکن است روند تحقیقات را مختل کند، گمانه‌زنی نخواهیم کرد.