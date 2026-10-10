دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از پلمب یک مهدکودک به‌دلیل ترویج آموزه‌های عرفان حلقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحیمی با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به فعالیت مراکز فرهنگی و آموزشی اظهار داشت: در راستای مقابله با فرقه‌های ضاله و جریان‌های انحرافی، رصد و بررسی دقیق فعالیت مراکز آموزشی و فرهنگی با دستور دادستانی و همکاری ضابطان خاص و سربازان گمنام امام زمان(عج) در دستور کار قرار دارد. رحیمی افزود: در جریان اقدامات نظارتی و با هدف شناسایی و برخورد با فعالیت‌های مغایر با اصول اعتقادی، یک مهدکودک در شهرری که آموزه‌های عرفان حلقه را ترویج می‌کرد، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب شد. وی با بیان اینکه امنیت فرهنگی و دینی شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: اقدامات نظارتی بر مراکز آموزشی و فرهنگی در سطح شهرستان ری به‌صورت مستمر و دقیق ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب ری تأکید کرد که با هرگونه فعالیت مرتبط با فرقه‌های ضاله و عرفان‌های کاذب، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.