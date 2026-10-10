حکم قصاص قاتل شهید «محمدجواد رحیمی» مأمور انتظامی دامغان اجرا شد

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم قصاص نفس قاتل شهید محمدجواد رحیمی، مأمور انتظامی شهرستان دامغان که در حین انجام وظیفه به شهادت رسید، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: شهید محمدجواد رحیمی، روز جمعه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در راستای انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان حضور داشت که در جریان این مأموریت، قاتل پس از خلع سلاح این مأمور خدوم و فداکار، با شلیک دو گلوله، وی را به شهادت رساند. وی افزود: در پی این جنایت، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان تشکیل و رسیدگی به موضوع با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم آغاز شد. پرونده پس از طی مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شهرستان شاهرود ارجاع شد و این شعبه پس از بررسی ابعاد مختلف پرونده، حکم قصاص نفس قاتل را صادر کرد.

اکبری اظهار داشت: رأی صادره پس از طی فرآیند قانونی در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و تأیید و ابرام شد و پس از آن نیز پرونده تمامی تشریفات قانونی لازم برای اجرای حکم را طی کرد. با قطعی‌شدن حکم و پس از طی مراحل قانونی اجرای آن، بنا به درخواست اولیای دم داغدار، حکم قصاص نفس قاتل صبح دیروز در شهرستان دامغان به مرحله اجرا درآمد.