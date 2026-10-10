انتقاد مرندی از اظهارنظر درباره ظرفیت پزشکی در محافل غیرکارشناسی

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از مطرح‌شدن «ظرفیت پزشکی» در محافل غیرپزشکی انتقاد کرد و گفت: ظرفیت پزشکی مثل گوشت قربانی شده، هرکسی با نظر خودش می‌خواهد این ظرفیت را کم یا زیاد کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در نظام آموزش پزشکی کشور است که با دیدگاه‌های متضادی روبه‌رو شده است.

طرفداران این طرح، معتقدند با توجه به افزایش جمعیت و نیاز مبرم به پزشک متخصص در مناطق محروم، افزایش ظرفیت تنها راه مقابله با کمبود نیروی انسانی است. آنها استدلال می‌کنند که محدودیت شدید ظرفیت، باعث ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا شده و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های درمان و وابستگی به پزشکان خارجی می‌گردد. از نظر این گروه، افزایش تعداد پزشکان، کیفیت خدمات سلامت را در بلندمدت ارتقا می‌دهد.

در مقابل، منتقدان بر حفظ «کیفیت» تأکید دارند. آنها هشدار می‌دهند که افزایش بی‌رویه ظرفیت بدون تقویت زیرساخت‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها و اساتید مجرب، منجر به تربیت پزشکانی با دانش سطحی می‌شود. منتقدان معتقدند تمرکز باید بر اصلاح ساختار توزیع پزشکان در کشور باشد، نه صرفاً افزایش تعداد آنها؛ چرا که تربیت پزشک با کیفیت، فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است و عجله در آن می‌تواند سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد.

علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به اختلاف‌نظرهای پیرامون ظرفیت پزشکی، گفت: ظرفیت پزشکی مثل گوشت قربانی شده، هرکسی با نظر خودش می‌خواهد این ظرفیت را کم یا زیاد کند.

وی با انتقاد از مطرح‌شدن ظرفیت پزشکی در محافل غیرپزشکی، افزود: در جاهایی روی این موضوع بحث می‌شود که ارتباط زیادی با آنها ندارد و کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد. رشته پزشکی مثل حقوق و ادبیات نیست که با افزایش ظرفیت تغییری در آموزش ایجاد نشود.

مرندی با عدم رضایت از روند آموزش دانشجویان پزشکی، ادامه داد: اگر امکانات نداشته باشیم بی‌سواد تربیت می‌کنیم و الان این اتفاق درحال رخ دادن است. گفتنی است، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً از انتقال ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه‌های دولتی به مهرماه سال ۱۴۰۶ و کاهش این ظرفیت‌ها برای سال آینده خبر داد.