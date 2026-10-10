پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران واقع در میدان توحید به بهره‌برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری شهر، صبح دیروز پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران واقع در میدان توحید به بهره‌برداری رسید، این گشایش در قالب دویست و سی و یکمین پویش امید و افتخار شهرداری با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و برخی از مدیران شهری برگزار شد.

این پروژه مردادماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد و اجرای آن به‌دلیل مواجهه با معارضین تأسیساتی، بازنگری در اجرای بخشی از طرح، صعوبت اجرای پروژه به‌دلیل همجواری با ترافیک و تقارن با دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان، با تأخیر همراه شد و در نهایت دیروز به بهره‌برداری رسید.

اجرای یک دستگاه پل روگذر به طول ۵۵۴ متر با عرشه‌ای به طول ۲۲۵ متر با عرض متغیر ۸.۴ متر تا ۱۰.۸ متر شامل دو کوله و چهار شمع ستون به قطر سه متر، برای تأمین دو خط عبوری و یک پیاده‌رو، اجرای دیوارهای حائل به طول مجموع ۳۴۶ متر به همراه اجرای شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی از بخش‌های اجرایی این پروژه به‌شمار می‌آید. روان‌سازی ترافیکی شرق خیابان ستارخان با ایجاد یک دسترسی مستقیم و بدون توقف و کاهش ترافیک ورودی به میدان توحید را از اثرات اجرای این پل است.

دو هزار و375 مترمکعب خاکبرداری، ۲۹ مترمکعب خاکریزی، ۵۰۰ مترمکعب قلوه‌ریزی، هزار و 540 مترمکعب لاشه‌ریزی، 6 هزار و 300 مترمکعب بتن‌ریزی، چهار هزار و100 مترمربع قالب‌بندی، ۳۷۵ تن آرماتوربندی، دو هزار و 300 مترطول جدولکاری، ۵۶۰ مترطول پیاده‌روسازی، ۳۴ تن هندریل، هزار و 127تن آسفالت، ۲۲ پایه روشنایی و ۷۱۰ متر طول نیوجرسی در این پروژه اجرا شده است. ارزش روز اجرای این پروژه عمرانی ۵۱۲ میلیارد تومان بوده است.

زاکانی: خدمت‌رسانی به شهروندان

در شرایط جنگی متوقف نمی‌شود

شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، با اشاره به نتایج حاصل از اجرای پروژه‌های عمرانی در کاهش زمان و مسافت سفرهای شهری اظهار داشت: طبق گزارش ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۴۹۰ کیلومتر از مسیرهایی که شهروندان طی می‌کنند، کاهش یافته است. هدف‌گذاری مدیریت شهری در این زمینه، کاهش مجموعاً ۸۳۰ کیلومتر از مسیرهای تردد بوده که اقدامات صورت‌گرفته تاکنون بخش قابل‌توجهی از این هدف را پوشش داده است.

علیرضا زاکانی با اشاره به ادامه برنامه‌های عمرانی شهرداری تهران افزود: هشت پروژه دیگر همچنان در دست اجراست و لازم است پروژه‌های باقی‌مانده نیز وارد مرحله اجرا و تکمیل شوند تا اهداف پیش‌بینی‌شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری به‌طور کامل محقق شود.

زاکانی با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور، افتتاح پروژه‌های عمرانی را فراتر از اجرای یک طرح زیرساختی دانست و بیان داشت: امروز کشور درگیر جنگی تمام‌عیار است. اخیراً وزیر خارجه آمریکا در رم از تعارض تمدنی میان ایران و غرب سخن گفته؛ اظهاراتی که در راستای مشروعیت‌بخشی به جنگی مطرح می‌شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز کرده‌اند. در چنین شرایطی که تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا نیز به‌صورت روزانه مطرح می‌شود، تداوم اجرای پروژه‌های شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در میانه جنگ نیز باید بتوانیم مشکلات شهر را برطرف کنیم و خدمات موردنیاز مردم را ارائه دهیم. بر همین اساس، از تمام افرادی که در اجرای این پروژه نقش داشتند، به‌ویژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و مهدی صداقتی که مسئولیت مستقیم این کار را برعهده داشت، قدردانی می‌کنم.

پاسخ زاکانی

به منتقدان طرح «تورم صفر»

شهردار تهران همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده درباره اجرای طرح «تورم صفر» گفت: انتقادها به این طرح چند دسته هستند. برخی معتقدند اجرای چنین طرحی اساساً ارتباطی با وظایف شهرداری ندارد، در حالی که این افراد باید ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مصوبات و ابلاغیه‌های پیشین مرتبط با وظایف مدیریت شهری را مطالعه کنند.

زاکانی افزود: بخشی دیگر از منتقدان معتقدند اجرای این طرح موجب عقب‌ماندن شهرداری از سایر وظایف شهری می‌شود، اما اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که می‌توان این برنامه را در کنار سایر مأموریت‌های مدیریت شهری پیش برد. وی همچنین در واکنش به این دیدگاه که مداخله شهرداری ممکن است نظم طبیعی بازار را برهم بزند، به تجربه فعالیت میادین میوه و تره‌بار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد مردم تهران از میادین میوه و تره‌بار خرید می‌کنند و این مجموعه‌ها با عرضه کالا با قیمت پایین‌تر، به‌عنوان عاملی برای کنترل و مهار تورم در شهر عمل می‌کنند. همین رویکرد در اجرای طرح «تورم صفر» نیز دنبال خواهد شد و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اجرای این برنامه از وظایف مدیریت شهری است و شهرداری باید آن را با جدیت دنبال کند.

زاکانی همچنین از شارژ کیف پول ۳۳ هزار مادر تهرانی دارای فرزند متولدشده در سال 1405 با شروع اجرای طرح «چشم‌روشنی» تاکنون خبر داد.