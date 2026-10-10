رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته با استفاده از ۳۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت: اعضای این شبکه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند.

به گزارش پلیس، سردار حسین رحیمی روز شنبه با اشاره به اینکه استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای جرم است، اظهار داشت: استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران برای فرار از اظهار و پرداخت مالیات، دور زدن قانون و به منظور عدم پرداخت تعهدات ارزی انجام می‌شود که همه اینها نه‌تنها جرم بلکه در شرایط موجود خیانت به یک ملت است؛ از این‌رو مقابله با این‌گونه افراد موجود، جزو اولویت‌های این پلیس است.

رحیمی افزود: در این رابطه کارآگاهان پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا با رصد و پیگیری، فعالیت‌های یک شرکت که با استفاده از ۳۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای فعالیت تجاری غیرقانونی داشتند را شناسایی و مورد هدف قرار دادند. وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد اعضای این باند سازمان‌یافته، در طول فعالیت ناسالم تجاری خود مقدار ۱.۷ میلیارد یورو عدم ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: در این پرونده پلیس ۱۰۵ نفر از مطلعان و اعضای این شبکه سازمان‌یافته را احضار یا دستگیر کرد و این پرونده همچنان در حال رسیدگی است. رحیمی خطاب به فعالان اقتصادی تصریح کرد: تجار بدانند که استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای جرم است و پیگیرد قانونی دارد و پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه بدون هیچ اغماضی انجام خواهد شد.