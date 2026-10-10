سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت که ستاره‌های زیادی مثل یاسر آسانی در تیمش دارد که عملکرد خوبی داشته‌اند.

سهراب بختیاری‌زاده درباره شرایط تیم فوتبال استقلال در آستانه بازی با الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا و تأثیر غیبت یاسر آسانی در ترکیب استقلال تصریح کرد: آسانی قطعاً برای ما بازیکن مهمی به‌شمار می‌رود و نبود او تأثیرگذار است. بعد از بازی با تراکتور هم گفتم آسانی برای هر خط دفاعی خطرناک است، اما من فقط آسانی را ندارم؛ ستاره‌های زیادی مثل آسانی دارم که تا امروز در خدمت تیم بوده‌اند. هر کدام از بازیکنانی که در استقلال بازی می‌کنند، از خط دروازه گرفته تا خط جلو، با تمام وجودشان بازی می‌کنند و امسال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. بازیکنان من آن قدر حرفه‌ای عمل می‌کنند و نشان می‌دهند یک تیم هستند و نبود هر بازیکنی را پُر می‌کنند.

بختیاری‌زاده خاطرنشان کرد: من مربی نیستم که با نبود یک بازیکن بخواهم بهانه بیاورم. بله، آسانی بازیکن مهمی است و حضورش می‌تواند به سودمان باشد، اما اسم تیم ما استقلال است و میلیون‌ها هوادار داریم که از ما انتظار زیادی دارند، بنابراین، دلیلی ندارد که با نبود یک بازیکن بهانه بیاوریم.

وی در پایان با اشاره به بازی با الغرافه گفت: هر چقدر که جلوتر می‌رویم بازی‌های مهمی از راه می‌رسد. دوشنبه‌شب بازی بسیار مهمی با الغرافه داریم و بعد از آن باید خودمان را برای بازی با گل‌گهر سیرجان در لیگ آماده کنیم. حق اشتباه نداریم و بار دیگر به هواداران قول می‌دهم فارغ از هر نتیجه‌ای فقط برای برد وارد زمین شویم.

تیم استقلال که برای سفر به قطر به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا جنایتکار علیه کشور عزیزمان ایران و ممنوعیت پرواز به برخی کشورها، با محدودیت‌هایی مواجه شده بود پس از نامه‌نگاری و پیگیری‌های فراوان از کنفدراسیون فوتبال آسیا، سرانجام عصر دیروز مجوز پرواز مستقیم به قطر را گرفت و عصر دیروز تهران را به مقصد قطر ترک کرد تا خود را برای دیدار برابر الغرافه آماده کند.