ابهام در انتخابات فدراسیون تیراندازی

سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی، درباره نامه درخواست کناره‌گیری برخی نامزدهای نظامی به نفع یک کاندیدای دیگر گفت: این نامه از سوی وزارت ورزش به فدراسیون ارسال شده و فدراسیون در تهیه و تنظیم آن نقشی نداشته است. او پیگیری موضوع را به ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع داد.

انتخابات فدراسیون تیراندازی که قرار بود ۲۲ تیرماه برگزار شود، به‌دلیل در پیش بودن بازی‌های آسیایی ناگویا به تعویق افتاد و برای ۶ آبان برنامه‌ریزی شده است. این انتخابات ۱۰ نامزد دارد و به گفته امید نجاری، تاکنون هیچ‌یک از آنها انصراف کتبی خود را اعلام نکرده‌اند. همچنین هنوز وضعیت تأیید صلاحیت نامزدها مشخص نشده است. ماجرا پس از آن مطرح شد که سیدجعفر موسوی، دبیر سابق فدراسیون، از ارسال نامه‌ای با هدف معرفی یک نامزد نظامی به‌عنوان نماینده این گروه و درخواست کناره‌گیری سایر نامزدهای نظامی انتقاد کرد و درباره مبنای این تصمیم و جایگاه آن در فرآیند انتخابات پرسش‌هایی مطرح کرد.

حسین ابراهیمی، ابراهیم برخورداری، کاظم حق‌شناس، علی دادگر، حسین زکی‌زاده، جمشید فولادی، مسعود نصرتی، چنگیز مسیب‌زاده، عباس محمدی‌پور و سید سالار محمدنیا ۱۰ کاندیدایی هستند که برای احراز پست ریاست فدراسیون نام‌نویسی کرده‌اند.

دوره چهارساله ریاست مرتضی قربانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ به پایان رسید و سهیل برخورداری از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت.