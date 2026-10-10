اخبار ورزش جهان

محرومیت رونالدو از بازی‌های تیم ملی

ستاره فوتبال دنیا به‌ دلیل ترک بدون اجازه اردوی تیم ملی پرتغال از سوی فدراسیون این کشور با تعلیق روبه‌رو شد.

کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال به‌طور موقت تعلیق شد. فدراسیون فوتبال پرتغال در بیانیه رسمی خود عنوان کرد: «شروع فرآیند انضباطی علیه کریستیانو رونالدو، با رأی بخش غیرحرفه‌ای، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶، با هدف بررسی هرگونه جنبه انضباطی مرتبط با وقایعی که در تاریخ ۷ اکتبر رخ داده است. بدون توجه به تعلیق پیشگیرانه خودکار که او تا تاریخ تعیین‌شده مشمول آن بود، تعلیق پیشگیرانه بازیکن به‌صورت غیرخودکار تعیین شد و ماهیت فوری به این پرونده نسبت داده شد.به گفته منابع غیررسمی کریس رونالدو تا ۶ ماه مشمول این تعلیق خواهد بود.

توران و گواردیولا، گزینه‌های سرمربیگری در ترکیه

فدراسیون فوتبال ترکیه پس از عملکرد ضعیف تیم ملی در جام‌جهانی ۲۰۲۶ و کسب چهار شکست متوالی در آغاز لیگ ملت‌های اروپا، به همکاری با وینچنزو مونتلا پایان داد.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، آردا توران، سرمربی فعلی شاختار دونتسک اوکراین، و پپ گواردیولا، سرمربی پیشین منچسترسیتی، دو گزینه اصلی جانشینی مونتلا هستند. توران ۳۹ساله با ثبت نتایج موفق در شاختار و کسب عنوان قهرمانی لیگ اوکراین، توجه مدیران فوتبال ترکیه را جلب کرده است. گواردیولا نیز پس از پایان همکاری ۱۰ساله با منچسترسیتی، دیگر در این تیم حضور ندارد؛ هرچند انتخاب او برای هدایت ترکیه همچنان در حد گمانه‌زنی است. ترکیه که بدون امتیاز در قعر گروه A لیگ ملت‌های اروپا قرار دارد، در دو دیدار آینده خود به ترتیب میزبان بلژیک و میهمان فرانسه خواهد بود.