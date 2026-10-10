باز شدن پای قلعه‌نویی به دعوای تراکتور و بیرانوند

علیرضا بیرانوند پیش از اخراج از هتل تراکتور، جلسه‌ای با سرمربی و مدیران این باشگاه داشته است.

علیرضا بیرانوند جمعه‌شب گذشته در یک اتفاق جنجالی از هتل تراکتور در تبریز اخراج شد.بیرانوند اما پیش از این اتفاق عصر روز جمعه گذشته در جلسه‌ای با حجت کریمی و جواد نکونام شرکت کرده بود تا شاید اختلافات طرفین حل‌وفصل شود؛ اما نه‌تنها کدورت‌ها برطرف نشد، بلکه با جدال لفظی طرفین کار به اخراج بیرانوند از هتل کشیده شد!

در جلسه‌ای که بین بیرانوند با حجت کریمی و جواد نکونام برگزار شده، موضوعات مختلفی درباره افراد گوناگون به میان آمده و حتی در بخشی از آن با توجه به صحبت‌های رد و بدل شده برخی بازیکنان نیز حضور داشتند.

نکته مهم اما بحث پیرامون دلیل صحبت‌های بیرانوند پس از دیدار با استقلال بوده است. تراکتوری‌ها بر این باور هستند که صحبت‌های بیرانوند درباره اختلافات در تراکتور و سایر موارد ریشه در ارتباط او با برخی عوامل تیم ملی از جمله قلعه‌نویی دارد. این موضوع با واکنش بیرانوند همراه بوده و این دروازه‌بان آن را رد کرده اما بحث در این مورد منجر به اختلاف شدید طرفین شده است. در نهایت این جلسه بدون خروجی خاصی به پایان رسید و باشگاه تراکتور تصمیم گرفته بیرانوند را از تیم کنار بگذارد. این دروازه‌بان از اول آبان‌ماه راهی خدمت سربازی خواهد شد و بعد از پایان سربازی نیز باید به تراکتور بازگردد تا ٩ ماه باقی‌مانده قرارداد خود را در این تیم سپری کند. باشگاه تراکتور قصد ندارد قرارداد این دروازه‌بانان را فسخ کنند و او بعد از خدمت باید به تبریز برگردد.

پایان حضور رسول خطیبی در فجر سپاسی شیراز

باشگاه فجر سپاسی از پایان همکاری با رسول خطیبی خبر داد.

بعد از شکست سنگین شش بر یک فجر سپاسی مقابل سپاهان، انتقادات زیادی پیرامون نتایج این تیم در فضای هواداری شیرازی‌ها شکل گرفت و همین باعث شد هیئت‌مدیره باشگاه فجر سپاسی به فکر تغییراتی روی نیمکت بیفتد. نتیجه جلسه دیروز مدیران فجر این شد که به همکاری با رسول خطیبی پایان داده شود. در همین خصوص باشگاه فجر سپاسی در پیامی رسمی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات این سرمربی در مدت حضور در تیم، برای او در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد. رسانه باشگاه فجر سپاسی همچنین اعلام کرده که سرمربی جدید این تیم به‌زودی معرفی خواهد شد.

تیم فوتبال فجر سپاسی، فصل پیش با هدایت پیروز قربانی به لیگ برتر بازگشت و نتایج خوبی گرفت اما امسال بعد از تغییر سرمربی نه‌تنها روند خوبی در پیش نگرفت بلکه یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ باشگاه شیرازی نیز به ثبت رسید.

گزینه‌های نفت آبادان یکی‌یکی جواب رد می‌دهند!

مذاکرات مسئولان نفت آبادان با گزینه‌های مختلف برای جایگزینی محمد نوری هنوز به نتیجه نرسیده است.

بعد از شکست سنگین نفت آبادان مقابل پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر مسئولان باشگاه جنوبی تصمیم خود برای تغییر روی نیمکت را عملی کردند و رأی به جدایی محمد نوری و اعضای کادر فنی او دادند. بعد از توافق با محمد نوری برای ترک نیمکت برزیلی‌های ایران، مسئولان صنعت نفت گزینه‌های مختلفی را برای قبول سرمربیگری تیم خود انتخاب کردند و نام‌هایی نیز به میان آمد.در این میان گفته می‌شود مسئولان نفت آبادان محمد ربیعی، سیدمجتبی حسینی و سید سیروس پورموسوی را به‌عنوان سه سرمربی باتجربه لیگ برتری به‌عنوان گزینه‌های اصلی خود انتخاب کردند. همچنین نام‌هایی مثل رضا عنایتی و رضا مهاجری که اکنون در لیگ دسته اول هدایت تیم‌های مدعی پالایش نفت و پارس جنوبی را برعهده دارند هم برای سرمربیگری نفت به میان آمد. با وجود آغاز مذاکرات مسئولان صنعت نفت آبادان با گزینه‌های مختلف مربیگری، اما هنوز هیچ‌کدام از سرمربیان مذکور پیشنهاد برزیلی‌های ایران را نپذیرفتند. براساس شنیده‌ها، عنایتی و مهاجری به‌طور رسمی به نفتی‌‌ها پاسخ منفی داده‌اند. همچنین حسینی، ربیعی و پورموسوی هم تلویحاً به مسئولان باشگاه نفت اعلام کردند در شرایط کنونی علاقه‌ای به پذیرش سکان هدایت زردپوشان آبادانی ندارند. رایزنی‌های مسئولان نفت آبادان با مربیان مختلف ادامه دارد؛ به نظر می‌رسد آنها گزینه‌های دیگر را نیز برای سپردن نیمکت صنعت نفت بررسی کنند، اما آنچه مشخص است هنوز نتوانستند به تصمیم قطعی درباره انتخاب جایگزین محمد نوری برسند.