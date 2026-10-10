یزدانی در میان مدعیان آستانه در انتظار نبردهای بزرگ

سرویس ورزشی-

اعلام فهرست اولیه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶، از شکل‌گیری یکی از جذاب‌ترین میدان‌های سال حکایت دارد؛ جایی که حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم در کنار نام‌هایی چون عبدالرشید سعدالله‌یف و کایل اسنایدر قرار گرفته و نمایندگان ایران برای عبور از رقبای سرشناس جهانی آماده می‌شوند.

اعلام فهرست اولیه کشتی آزادکاران حاضر در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶، بار دیگر توجه علاقه‌مندان این رشته را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال معطوف کرده است. مسابقاتی که از ۲ تا ۱۰ آبان‌ماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و ۳۲۰ کشتی‌گیر در ۱۰ وزن برای کسب مدال‌های جهانی به میدان خواهند رفت.

در فهرست منتشرشده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، نام تعدادی از پرافتخارترین و مطرح‌ترین آزادکاران جهان دیده می‌شود؛ چهره‌هایی که حضورشان می‌تواند رقابت در اوزان مختلف را جذاب‌تر کند. تیم ملی ایران نیز با ترکیبی ۱۰نفره در این مسابقات شرکت می‌کند و حسن یزدانی، کامران قاسم‌پور، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع از مهم‌ترین چهره‌های کشورمان برای کسب مدال خواهند بود.

۹۷ کیلوگرم؛ جدال بزرگان روی تشک جهانی

بدون تردید، وزن ۹۷ کیلوگرم یکی از جذاب‌ترین اوزان رقابت‌های آستانه است. حسن یزدانی در کنار عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه، کایل اسنایدر از آمریکا، احمد تاج‌الدینوف از بحرین و گیوی ماچارشویلی از گرجستان در فهرست اولیه قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای از ستاره‌ها که حضورشان سطح رقابت را بالا می‌برد.

یزدانی در چنین جمعی با آزمونی جدی روبه‌روست. سعدالله‌یف از پرافتخارترین کشتی‌گیران جهان است، اسنایدر سابقه درخشانی در مسابقات جهانی و المپیک دارد و تاج‌الدینوف نیز در سال‌های اخیر خود را به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی تثبیت کرده است. در چنین شرایطی، حتی یک اشتباه کوچک می‌تواند سرنوشت مبارزه را تغییر دهد.

البته حضور این نام‌ها در فهرست اولیه به معنای رویارویی قطعی آنها نیست و مسیر هر کشتی‌گیر به قرعه‌کشی و نتایج مراحل مقدماتی بستگی دارد. با این حال، وزن ۹۷ کیلوگرم از همین حالا به یکی از کانون‌های اصلی توجه تبدیل شده است.

برای یزدانی، رقابت با چنین حریفانی فرصتی برای اثبات توانایی‌های فنی و ذهنی در بالاترین سطح کشتی جهان خواهد بود. با این همه، نام‌های بزرگ به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند؛ آمادگی جسمانی، مدیریت فشار روانی و اجرای درست برنامه تاکتیکی، عوامل اصلی موفقیت در میدان جهانی محسوب می‌شوند.

قاسم‌پور و عموزاد؛ مسیر دشوار مدعیان ایرانی

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور باید با رقبایی چون کایل دیک از آمریکا، ماگومد رمضانوف از بلغارستان و ولادیمیرگامکرلیدزه از گرجستان رقابت کند. این وزن نیز از مدعیان قدرتمندی برخوردار است و نماینده ایران برای رسیدن به مراحل پایانی باید با کمترین اشتباه روی تشک برود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی با رقبایی همچون نورقوژا کایپانوف از قزاقستان، تاجموراز سالکازانوف از اسلواکی، رزامبک جمالوف از ازبکستان و جیمز گرین از آمریکا روبه‌رو خواهد شد؛ رقابتی که می‌تواند آزمونی جدی برای ملی‌پوش ایران باشد.

رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز باید با مدعیانی مانند سوجیت از هند و عباس‌گادژی محمدوف از روسیه رقابت کند. محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم با کشتی‌گیرانی از جمله جبرائیل گادژیف از جمهوری آذربایجان، لوی هینز از آمریکا و اسماعیل خانیف از روسیه مواجه است.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی نماینده ایران خواهد بود و ارنازار آکماتالیف از قرقیزستان، تولگا تومور اوچیر از مغولستان و ابراهیم ابراهیموف از روسیه از چهره‌های مطرح این وزن هستند. امیرحسین فیروزپور نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم با رقبایی چون عظمت دولت‌بکوف از قزاقستان، دارن کورگلیف از یونان و ترنت هیدلی از آمریکا رقابت می‌کند.

زارع در سنگین‌وزن؛ امید به مدال ارزشمند

امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یکی از امیدهای ایران برای کسب مدال خواهد بود. وایات هندریکسون از آمریکا، گیورگی مشویلدیشویلی از جمهوری آذربایجان، شامل شریف‌اف از بحرین و روبرت باران از لهستان از جمله رقبای حاضر در فهرست اولیه این وزن هستند.

زارع برای رسیدن به سکوی جهانی باید از توانایی‌های فنی و بدنی خود به بهترین شکل استفاده کند. در سنگین‌وزن، مدیریت لحظات حساس، پرهیز از اشتباهات غیرضروری و استفاده از فرصت‌های امتیازگیری اهمیت فراوانی دارد. در اوزان سبک‌تر نیز میلاد ولی‌زاده در ۵۷ کیلوگرم و احمد جوان در ۶۱ کیلوگرم نمایندگان ایران هستند؛ دو وزنی که با حضور چهره‌هایی همچون اسپنسر لی، اسلام بازارگانوف، زائور اوگویف و زلیمخان آباکاروف، رقابت فشرده‌ای خواهند داشت.

آمریکا، روسیه و ژاپن؛ رقابت فراتر از ستاره‌ها

ترکیب اعلام‌شده تیم‌های روسیه، آمریکا و ژاپن نیز از رقابت سنگین قدرت‌های جهانی حکایت دارد. روسیه با چهره‌هایی چون زائور اوگویف، عباس‌گادژی محمدوف، ابراهیم ابراهیموف و عبدالرشید سعدالله‌یف، در چند وزن مدعی خواهد بود. آمریکا نیز با نام‌هایی همچون اسپنسر لی، جیمز گرین، کایل دیک، کایل اسنایدر و وایات هندریکسون وارد میدان می‌شود.

ژاپن هم با ترکیبی از کشتی‌گیران جوان و مدعی در اوزان مختلف حضور خواهد داشت. با این حال، قدرت اسمی تیم‌ها لزوماً به معنای برتری قطعی نیست. قرعه، آمادگی روز مسابقه، عملکرد کادر فنی و توانایی کشتی‌گیران در مدیریت مبارزات، می‌تواند معادلات جدول مدال‌ها را تغییر دهد.