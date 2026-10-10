افزایش مبلغ کالابرگ بخشی از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

در ادامه بازی مسئولان دولت با اعصاب مردم در موضوعات مختلف و در حالی‌که معاون وزیر رفاه از واریز رقم افزایش کالابرگ به حساب 11 میلیون نفر خبر داده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از نهایی نشدن رقم کالابرگ سخن گفت!

به گزارش خبرگزاری فارس، یعقوب اندایش؛ معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح دیروز گفت: اعتبار کالابرگ مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از دیروز ۵۰۰‌هزار‌تومان افزایش یافت و در مرحله نخست، حساب مشمولان این دو نهاد حمایتی به میزان ۵۰۰هزار‌تومان شارژ شد. افزایش اعتبار سایر اقشار آسیب‌پذیر به تأمین منابع مالی دولت موکول شد.

او ادامه داد: مشمولان این مرحله طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت کالابرگ‌های یک‌ میلیون و پانصد هزار تومانی سه‌ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را خود پر کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همچنان حساب کالابرگ تعداد کمی از هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شارژ نشده است، افزود: این افراد یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی دولت‌من، با پر کردن فرم خوداظهاری اطلاعات هویتی و درآمدی خود را به‌روز‌رسانی کنند تا کارشناسان این دو نهاد حمایتی اقدامات لازم را انجام دهند.

اندایش ادامه داد: پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، اعتبار شارژ خواهد شد. دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیب‌پذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تأمین و تخصیص منابع، تصمیم‌های لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.

مبلغ افزایش نهائی نشده است

با این‌حال، سید‌حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ گفت: هنوز مبلغ قطعی مشخص نیست که ۵۰۰‌هزارتومان باشد یا رقم دیگری اما مبلغ آن همین حدود خواهد بود. ابتدا باید مشخص شود چه تعداد از افراد پرسشنامه را تکمیل می‌کنند تا مبلغ نهایی و نحوه شمول آن مشخص شود.

او افزود: تمام اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شده و کالابرگ در مهرماه اجرا می‌شود. جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر است و قرار شده برای این افراد پیامکی ارسال شود و یک پرسش‌نامه کوتاه نیز در اختیار آنها قرار گیرد تا به سؤالات پاسخ دهند. ان‌شاءالله منابع مالی این طرح نیز تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد این طرح حدود نیمی از جمعیت ذی‌نفعان را دربر گیرد، افزود: در حال حاضر باید ابتدا پرسش‌نامه‌ها تکمیل شود و فعلاً جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر در نظر گرفته

شده است.

اعتمادسوزی دولت در ماجرای کالابرگ

لازم به توضیح است که پس از التهاب‌آفرینی‌های دولت چهاردهم در ماجرای بنزین که هنوز هم ادامه دارد؛ کالابرگ و یارانه هم یکی از حوزه‌هایی است که از التهاب‌آفرینی‌ها در امان نمانده است. افزایش رقم کالابرگ یک میلیون تومانی از روزی که ارز ترجیحی حذف شد تاکنون، وعده دولت بوده و بازی با اعداد و انبوه صحبت‌ها از حذف و اضافه دهک‌ها و... همچنان از سوی اعضای دولت ادامه دارد و روی روان مردم می‌رود. این رویه موجب بی‌اعتمادی و عدم همراهی مردم با دیگر طرح‌های اصلاحی می‌شود.

در حالی‌که وزیر اقتصاد از افزایش 300 تا 500هزار‌تومانی کالابرگ سخن گفت؛ رئیس‌کل بانک مرکزی هم از بررسی و تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش 50 درصدی مبلغ کالابرگ اقشار کم‌درآمد خبر داد ‌اما اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نشان داد که این اعداد هنوز به‌عنوان رقم نهایی پرداخت اعلام نشده است.

البته احمد میدری وعده داد که «قرار است افزایش اعتبار از 15 مهر به‌صورت تدریجی برای اقشار مورد نظر اجرا شود» که آن هم نشد. به این ترتیب، در فاصله کمتر از یک ماه، اعداد مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شد؛ اما دست آخر فقط اعضای دولت، اعصاب ملت را خرد کردند و هیچ.

کنار گذاشتن 50 میلیون نفر؟!

دولت که قبل از حذف ارز ترجیحی وعده داده بود؛ هدف از این طرح انتقال یارانه به انتهای زنجیره یعنی به مصرف‌کننده نهایی و مردم است؛ حالا از افزایش کالابرگ، صرفاً برای 40 میلیون نفر آن‌هم به شرط پر کردن یک پرسشنامه سخن می‌گوید؛ یعنی به راحتی 50 میلیون نفر از افزایش یارانه کنار گذاشته شده‌اند! البته پیش‌تر، دولت، از شناسایی حدود 44 میلیون نفر برای بررسی دریافت کالابرگ با اعتبار بیشتر خبر داده بود.

اینها حاصل دستپخت میدری؛ وزیر رفاه است که به جای اعتراف به ناتوانی در دهک‌بندی صحیح، هر روز با یک طرح و معیار من‌درآوردی برای دهک‌بندی‌ها، روی اعصاب مردم می‌رود.

او با توضیح تفاوت شیوه جدید با دهک‌بندی فعلی گفت: «به‌جای اینکه افراد جایگاه خود را نسبت به سایر خانوارها بسنجند؛ سطح مشخص درآمد و دارایی ملاک قرار می‌گیرد و براساس آن به خانوار اعلام می‌شود در کدام گروه قرار دارد.»

البته پس از التهاب‌آفرینی‌های بسیار، صحبت از احتمال حذف کالابرگ سه دهک در شرایط جنگی است؛ آن‌هم در حالی که وزارت رفاه، به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و داده‌های املاک، خانوار و...؛ از دهک‌بندی یا به تعبیر جدید وزیر، «سطح مشخص درآمد و دارایی خانوار»، همچون دولت‌های گذشته ناتوان است و افراد و خانوارهای مشمول دهک‌های 4 و 5 را با معیارهای عجیب، 8 و 9 و حتی 10 اعلام می‌کند؛ یا متوسطین را ثروتمند می‌خواند.

بسیار دیده شده که یارانه و کالابرگ خانوارها، با دریافت یک وام ضروری یا قرض از اشخاص، قطع شده است! این فقط یکی از نمونه‌های ناکارآمدی، سامانه‌ها و سیستم‌های سنجش استطاعت اقتصادی خانوارها و افراد است.

برخی کارشناسان اقتصادی، نسبت به نگاه صرفاً بودجه‌ای به کالابرگ هشدار داده‌اند که اگر هدف از حذف 50 میلیون نفر از افزایش کالابرگ، صرفاً کاهش هزینه‌های دولت باشد؛ باید هزینه‌های اجتماعی آن نیز محاسبه شود. صرفه‌جویی بودجه‌ای زمانی مطلوب است که به ایجاد هزینه بزرگ‌تر در حوزه رفاه، سلامت و سرمایه انسانی منتهی نشود.