به گفته وزیر اقتصاد در چارچوب حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، 20 هزار میلیارد تومان از عملیات اجرایی مالیاتی متوقف شده و 148 هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی صورت گرفته است.

«علی مدنی‌زاده» وزیر اقتصاد دیروز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیات گفت: در چارچوب حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، 20 هزار میلیارد تومان از عملیات اجرایی مالیاتی متوقف شده، 148 هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی صورت گرفته، حدود

هشت هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها تقسیط شده و دو هزار میلیارد تومان نیز مشمول استمهال بدهی قرار گرفته است.

وی همچنین از آغاز پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشمول حمایت خبر داد و افزود: براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده، پرداخت بیش از هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات آغاز شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده همچنین در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا متناسب با برنامه‌های تأمین مالی خود، امکان انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین منابع مورد نیاز آنها فراهم شود.

افزایش 82 درصدی واریز عوارض ارزش افزوده

براساس جدیدترین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در نیمه نخست سال 1405 مبلغ 207 هزار و 202 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 82 درصد افزایش دارد.

عوارض ارزش افزوده تنها یک منبع درآمدی برای دولت نیست و بخشی از آن به‌صورت مستقیم در اختیار مدیریت شهری و روستایی، مناطق فاقد دهیاری و امور عشایر قرار می‌گیرد. در واقع تغییرات این منابع می‌تواند تصویری از میزان منابعی باشد که از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده به سطوح محلی اقتصاد منتقل می‌شود.

واریزی 91 همتی برای شهرداری‌ها

در میان این بخش‌ها، شهرداری‌ها همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده عوارض هستند. براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی، میزان عوارض واریزی به حساب شهرداری‌ها از ۹۱ هزار و ۴۵ میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۶۸ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال رسیده که معادل رشد ۸۵ درصدی است.

دهیاری‌ها نیز در همین دوره شاهد افزایش منابع دریافتی بوده‌اند. عوارض واریزی به حساب دهیاری‌ها از ۱۹ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته با رشد ۷۳ درصدی به ۳۴ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است.

فرمانداری‌ها نیز که بخشی از منابع مربوط به روستاهای فاقد دهیاری را دریافت می‌کنند، در نیمه نخست امسال دو هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان عوارض دریافت کرده‌اند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان بود و به این ترتیب ۷۶ درصد افزایش یافته است.

سهم ادارات کل امور عشایر نیز از این منابع در نیمه نخست سال جاری به یک هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ یک هزار و ۷۵ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۶۷ درصدی است.

افزایش 90 درصدی سهم سلامت و آموزش

اما افزایش منابع تنها به مدیریت شهری و روستایی محدود نمانده است. در بخش سلامت نیز سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات سلامت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۷۱ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که این رقم در شش‌ماهه نخست سال گذشته ۳۷ هزار و ۱۳ میلیارد تومان بود. منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت از این محل ۹۲ درصد افزایش

یافته است.

در بخش دیگری از وصول عوارض ارزش افزوده نیز سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در نیمه نخست سال جاری به شش هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان بود و رشد حدود

۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.