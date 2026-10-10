اینفلوئنسرها برای تبلیغات مجازی باید شناسه فعالیت بگیرند

سند جدید ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی، با تعیین ضوابط تازه برای فعالیت اینفلوئنسرها و واسطه‌های تبلیغاتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به متولی اصلی شناسایی، احراز هویت و نظارت بر فعالان این حوزه تبدیل کرده است.

بر اساس این سند که از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده، تبلیغات تجاری در فضای مجازی باید در چارچوب مشخص و از مسیر کانون‌های آگهی مجاز انجام شود. بر این اساس، سفارش‌دهندگان تبلیغات موظف‌اند پیش از همکاری با اینفلوئنسرها و دیگر کنشگران تبلیغاتی، وضعیت فعالیت آن‌ها را از طریق سامانه استعلام بررسی کنند و سفارش تبلیغ به افراد ثبت‌نشده ممنوع خواهد بود.

طبق ضوابط پیش‌بینی‌شده، وزارت ارشاد باید ظرف یک سال کنشگران تبلیغاتی را شناسایی و احراز هویت کند و برای دست‌کم ۹۰ درصد فعالان دارای بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده، شناسه فعالیت در نظر بگیرد. همچنین اینفلوئنسرها و واسطه‌های تبلیغاتی موظف‌اند هویت تبلیغ‌دهنده، مجری تبلیغ و واسطه مربوط را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

در بخش دیگری از سند، توسعه بازارگاه‌های مجاز تبلیغاتی مورد توجه قرار گرفته و هدف‌گذاری شده است که طی دو سال، دست‌کم ۵۰ درصد ارزش بازار تبلیغات مجازی از مسیر این بازارگاه‌ها عبور کند. همچنین برای فعالیت تبلیغاتی در سکوهای خارجی، سازوکارهایی از جمله شفاف‌سازی فعالیت کنشگران و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تبلیغ در سکوهای داخلی پیش‌بینی شده است.

اجرای این سند، در صورت تحقق اهداف تعیین‌شده، می‌تواند ساختار فعالیت تبلیغاتی در فضای مجازی را به سمت ثبت رسمی فعالان، شفافیت در سفارش‌گذاری و نظارت سازمان‌یافته بر انتشار آگهی‌ها سوق دهد.