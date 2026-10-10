ثبت تجربیات زنان از روزهای جنگ و همدلی

رویداد ملی «همچو سرو» با محوریت ثبت و روایت تجربه‌های زیسته زنان از روزهای جنگ و همدلی، با همت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، که از ۹ مهرماه در فرهنگستان هنر آغاز شده بود با اعلام برندگان به کار خود پایان داد.

رویداد ملی «همچو سرو» با دریافت ۹۸۷ روایت از زنان سراسر کشور، تجربه‌های آنان از روزهای جنگ و همدلی را ثبت می‌کند. پس از داوری و برگزاری کارگاه‌های روایت‌نویسی، ۱۵ روایت برگزیده در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.

در اختتامیه این رویداد پنل انتقال تجربه با محوریت روایت تجربه‌های جنگ و نقش نوشتن در ثبت آن‌ها هم برگزار شد.

در پنل انتقال تجربه، شکیبا نیا، محمدرضا جوان‌آراسته، سارا عرفانی و ناصر نادری درباره تجربه‌های خود از جنگ و اهمیت روایت‌گری سخن گفتند.