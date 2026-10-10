فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۶۷۹
تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ثبت تجربیات زنان از روزهای جنگ و همدلی

رویداد ملی «همچو سرو» با محوریت ثبت و روایت تجربه‌های زیسته زنان از روزهای جنگ و همدلی، با همت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، که از ۹ مهرماه در فرهنگستان هنر آغاز شده بود با اعلام برندگان به کار خود پایان داد.
رویداد ملی «همچو سرو» با دریافت ۹۸۷ روایت از زنان سراسر کشور، تجربه‌های آنان از روزهای جنگ و همدلی را ثبت می‌کند. پس از داوری و برگزاری کارگاه‌های روایت‌نویسی، ۱۵ روایت برگزیده در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.
در اختتامیه این رویداد پنل انتقال تجربه با محوریت روایت تجربه‌های جنگ و نقش نوشتن در ثبت آن‌ها هم برگزار شد.
در پنل انتقال تجربه، شکیبا نیا، محمدرضا جوان‌آراسته، سارا عرفانی و ناصر نادری درباره تجربه‌های خود از جنگ و اهمیت روایت‌گری سخن گفتند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

پدرم ۴۴ سال پیش شهید شد حالا ۶ نفر از خانواده‌ام آسمانی شدند

شاید نیومد!(گفت و شنود)

بازگشت فراری‌ها؛ نه می‌بخشیم‌، نه فراموش می‌کنیم!

گوساله‌پرست‌ها و گوساله‌شناس‌ها!(یادداشت روز)

طراح پهپاد شاهد ۱۳۶

پیرمـــرد

وقتی «فرانسوفیل‌ها» دست به سفیدشویی می‌زنند

شهادت معاون فرهنگی اجتماعی پلیس سیستان‌وبلوچستان در عملیات تروریستی

روایتی از شهید سید ابراهیم رئیسی

اولیــن منبـر