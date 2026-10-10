روایت خبرنگار آمریکایی از تفاوت جایگاه زنان در ایران و غرب

سارا بیلز(خبرنگار آمریکایی) گفت: حجاب بی‌هیچ وجه یک ستم برای زنان نیست و من حجاب را محافظت از زنان می‌دانم.

به گزارش خبرنگار کیهان، سارا بیلز، خبرنگار زن آمریکایی که به ایران سفر کرده بود، در یک مصاحبه تلویزیونی در رابطه با سؤالی درخصوص اینکه آیا حضور بانوان و دختران محجبه ایرانی در جامعه امروز ایران نوعی ستم به آنهاست گفت: شوخی می‌کنید؟ ‌شما باید از نزدیک زنان ایرانی را ببینید تا به واقعیت‌های درون ایران پی ببرید‌،‌بنابراین من نمی‌دانم که چرا می‌گویند که حجاب یک ستم به بانوان ایرانی است.

وی افزود: در مورد حجاب، می‌دانید «حجاب در غرب» مسئله بسیار بحث برانگیزی است و ما وقتی به کلیسا می‌رفتیم‌، موهای خودمان را می‌پوشاندیم و من این را به عنوان ستم نمی‌بینم‌، لذا وقتی در مورد حجاب در ایران به عنوان ستم به زنان صحبت می‌شود و وقتی مردان ایرانی با احترام با بانوان و دختربچه‌های ایرانی با حجاب برخورد می‌کنند چیزی است که مرا به وجد آورد و از این موضوع تاثیر گرفتم و خودم الان حجاب می‌کنم‌، این چیزی است که شما در ایالات‌متحده آمریکا نمی‌بینید من در مورد حجاب در ایران و زمانی که در شهر قم بودم ویدئوهایی را پست کردم چون واقعا به دلم نشست، ‌ویدئو‌هایی از بانوان محجبه و حتی دختر بچه‌های کوچک با حجاب و در شهرهای دیگر ایران‌، حتی بانوانی با لباس‌های سنتی محلی ایران که با حجاب بودند را دیدم و مواردی را در خیابان‌ها دیدم و بانوانی که حجاب داشتند خیلی مورد احترام مردان و جامعه بودند و این نوع موارد در آمریکا نیست.

نیلز همچنین گفت: شما وقتی به غرب نگاه می‌کنید به‌گونه‌ای است که در آنجا از زنان محافظت نمی‌شود و می‌بینید چگونه و چه اتفاقاتی برای زنان در غرب می‌افتد‌، ما مشخصا مسئله «اپستین»‌، و همچنین «اونلی فنز» را داریم که یک فاجعه به بار آمد، ما باید از زنان محافظت کنیم‌‌، ما باید جلوی این اتفاقات را بگیریم. پس ستم چیست؟ آیا این است که توسط مردان کشور خود نادیده گرفته شوند و توسط آنها مورد استفاده قرار بگیرند و سپس‌ دور انداخته شوند؟ یا اینکه نه از شما زنان محافظت شود و با دقت‌ مانند یک گل رفتار شود.

خبرنگار آمریکایی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش در‌باره نظر رهبر شهید انقلاب در مورد حجاب بانوان گفت: شما نوشته‌هایی را از آیت‌الله خامنه‌ای در‌باره زنان می‌خوانید و ارزش‌هایی که ایشان در میان مردم نهادینه کردند که بسیار با ارزش است ایشان فرمودند‌، «زنان مانند گل هستند و حرف‌هایی برای گفته شدن دارند و شایسته شنیده شدن هستند» و این نقطه مقابل ستم است و من که در مراسم تشییع رهبر ایران بودم دیدم که چقدر برای زنان احترام قائل‌اند و آنها در مراسم در حاشیه نبودند بلکه در صف جلو بودند و با همه احساس‌شان عزاداری می‌کردند.