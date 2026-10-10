مجموعه «مِثلی» شامل ۲۱ روایت از نویسندگان و فعالان فرهنگ و هنر پیرامون تجربه مواجهه با خبر شهادت رهبر انقلاب، عصر امروز در باغ کتاب رونمایی می‌شود.

کتاب «مِثلی» مجموعه‌ای از روایت‌های شخصی درباره روزهای آغاز جنگ و لحظه شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب است؛ اثری که تلاش دارد تجربه‌ها، خاطرات و احساسات چهره‌های فرهنگی و هنری را از این رویداد در قالب روایت‌های مستقل ثبت کند.

این مجموعه ۲۱ روایت را در بر می‌گیرد که از جمله راویان آن می‌توان به سمیه عالمی، فائزه طاووسی، مهدی پیرهادی، محسن آزادی، محمدرضا شهبازی، محمدمهدی شیخ صراف و محمدامین سلیمی اشاره کرد.

آیین رونمایی از کتاب «مِثلی» به کوشش مهدی پیرهادی امروز یکشنبه 19 مهر ساعت 16 در گذر شاهنامه باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.