رونمایی از کتاب خاطرات رهبر شهید در ارمنستان

آیین رونمایی از ترجمه ارمنی کتاب «خون دلی که لعل شد»، خاطرات خودگفته رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیّدعلی خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه‌الشّریف) از دوران مبارزات نهضت اسلامی، در دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان در پایتخت ارمنستان برگزار شد.

این برنامه به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان برگزار شد. ترجمه ارمنی این اثر توسط سرکار خانم مریم زازیان، ایران‌شناس و مترجم ارمنی، انجام شده است.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، محمد اخگری، معاون بین‌الملل مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، خلیل شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و وارطان وسکانیان، رئیس کرسی ایران‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان در این مراسم سخنرانی کردند. کتاب «خون دلی که لعل شد» خاطرات خودگفته رهبر شهید انقلاب از دوران مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این اثر که ابتدا با عنوان «إنّ مع الصّبر نصراً» و به زبان عربی منتشر شد و سپس نسخه فارسی آن با عنوان «خون دلی که لعل شد» در اختیار مخاطبان قرار گرفت، تاکنون به بیش از ۲۵ زبان ترجمه و منتشر شده است.