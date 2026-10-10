سرکوب وحشیانه معترضان در فرانسه، صدای اعتراض سازمان ملل را درآورد

سرکوب وحشیانه معترضان توسط پلیس فرانسه همچنان ادامه دارد و توحش پلیس حتی صدای سازمان ملل را نیز درآورده است.

اعتراضات در فرانسه وارد سومین هفته خود شده است، اعتراضاتی که در ابتدا کاملاً صنفی و مربوط به وضعیت مدیریت مدارس این کشور می‌شد حالا به خروج فرانسه از ناتو و برکناری ماکرون هم رسیده است. دولت فرانسه که به شدت گرفتار بحران بدهی است وعده‌های مبهمی به سران معترضان داده است اما این وعده‌ها جامعه فرانسه را آرام نکرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار بازداشتی‌ها از 7 هزار تن فراتر رفته است. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است دولت برای کنترل اوضاع اینترنت را در برخی از مناطق قطع کرده است. در همین راستا گزارش تازة اپراتورهای تلفن‌همراه از قطع خدمات تماس، پیامک و اینترنت همراه در تعدادی از سایت‌های مخابراتی فعال، به‌دلیل خرابی یا عملیات تعمیر و نگهداری خبر می‌دهد.

اعتراض‌های مردمی به سرکوب دانش‌آموزان

از سوی دیگر وحشیگری پلیس فرانسه و افزایش دانش‌آموزان مجروح در جریان اعتراض‌های اخیر فرانسه، فشارها بر پلیس این کشور برای تغییر شیوه برخورد با معترضان را تشدید کرده است. حتی کار به جایی رسیده است که صدای سازمان ملل هم درآمده است. به گزارش شبکه «فرانس ۲۴»، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای، نسبت به کاربرد خشونت از سوی نیروهای امنیتی فرانسه که به مجروحیت شدید ده‌ها نوجوان معترض انجامیده، ابراز «نگرانی» کرده است. «شبیا مانتو»‌، سخنگوی آژانس حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که این نهاد تحولات جاری و درگیری‌های فیزیکی را با حساسیت و نگرانی عمیق دنبال می‌کند. روایت دانش‌آموزان بازداشت‌شده در نتیجه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و وکلای آنها نشان‌دهنده نمونه‌های متعدد از توهین و تحقیر و خشونت پلیس فرانسه با افراد زیر سن قانونی است. طبق شهادت‌ها و مدارک پزشکی، یک دختر نوجوان فرانسوی بازداشت‌شده، دچار کبودی و آسیب‌هایی در پا و مشکلات حرکتی و آسیب‌های روانی شدید شده است. یکی از مأموران پلیس در صحبت با نوجوان ۱۷ ساله از عبارات نژادپرستانه مانند «سیاه کثیف» و «میمون کثیف» استفاده کرده است. پدر وی نیز اعلام کرد که پلیس با مشت و باتوم به او ضربه زده است. او جراحاتی در پیشانی، صورت و آرنج دارد. وکلا از نوجوانانی سخن گفته‌اند که آثار جراحت بر بدن آن‌ها مشهود است. تراکم بالای بازداشتگاه‌ها و کمبود تشک و پتو و همچنین دشواری در دسترسی به موکلان در مراکز پلیس، از دیگر گلایه‌های این وکلا است.

به نوشته رویترز اصابت نارنجک گاز اشک‌آور از فاصله نزدیک به صورت یک نوجوان ۱۴ ساله فرانسوی به نام «ادن» در جریان اعتراضات این کشور که باعث شکستگی فک و چند دندان او شده، تنها یکی از چند مورد خشونت اعمال شده از سوی پلیس فرانسه است که عملکردش در برخورد با معترضان را زیر ذره‌بین برده است. این پرونده یکی از ۲۴ پرونده‌ای است که نهاد نظارت بر پلیس فرانسه (IGPN) در ارتباط با نحوه برخورد نیروهای پلیس با موج بیش از دو هفته‌ای اعتراض‌های دانش‌آموزی در حال بررسی آن‌هاست؛ اعتراض‌هایی که در واکنش به وضعیت مدارس شکل گرفته‌اند.

به نوشته رویترز نحوه برخورد پلیس فرانسه با معترضان، بار دیگر درخواست‌ها برای توقف استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌اندازها را تشدید کرده است؛ تجهیزاتی که گروه‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، بارها در سال‌های اخیر آن‌ها را خطرناک و نامتناسب دانسته‌اند. این برخوردها همچنین خشم عمومی را در فرانسه برانگیخته و حمایت‌ها از جنبش اعتراضی را افزایش داده است؛ جنبشی که به گزارش رویترز، تازه‌ترین نمود نارضایتی شدید از دولت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ این کشور به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش در جریان این اعتراضات در دو مورد، افراد بر اثر اصابت گلوله‌های پلاستیکی بینایی یک چشم خود را از دست داده‌ یا چشمشان آسیب دیده است. در حادثه‌ای دیگر، دست یک نوجوان ۱۵ ساله در شهر لانس قطع شد؛ به گفته لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، این اتفاق احتمالاً بر اثر انفجار یک نارنجک صوتی رخ داده که استفاده از آن را تا زمان بررسی این حادثه به حالت تعلیق درآورده است.

نونز چهارشنبه گذشته در مصاحبه‌ای رادیویی گفت که حدود ۲۰۰ دانش‌آموز در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند؛ با این حال مدعی شد که این جراحات به‌ندرت ناشی از اقدامات پلیس بوده است.