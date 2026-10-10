رئیس‌جمهور با تاکید بر تلاش برای استفاده از فناوری روز و بهبود جایگاه علمی و تولیدی گفت: نباید در برابر قلدری‌ها و نامردی‌ها سر خم کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز شنبه (18 مهرماه) در آیین ملی آغاز سال زراعی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ که در مؤسسه تحقیقات نهال و بذر مستقر در کرج برگزار شد، افزود: ما نمی‌پذیریم در برابر قلدرها و نامردی‌ها سر خم کنیم اما دستیابی به این عزت و قدرت بدون علم و دانایی ناممکن است؛ نمی‌توان در جهل ماند و سخنان بزرگ بر زبان آورد.

وی ادامه داد: رسیدن به قله‌ها نیازمند شب‌زنده‌داری، تحمل سختی‌ها، گرسنگی کشیدن و تلاش بی‌وقفه است؛ هیچ هدفی بدون زحمت به دست نمی‌آید؛ باید دست‌به‌دست هم دهیم، افق‌های بلند را بنگریم و بدانیم با همدلی و کوشش شبانه‌روزی، هر فردی می‌تواند به شایسته‌ترین جایگاه‌ها دست یابد.

پزشکیان گفت: اگر به سمت قله و عزت برویم، همه را با خود به سمت قله می‌کشیم و اگر به سمت دره برویم همه را به سمت دره و ذلت می‌کشانیم.

وی تاکید کرد: نخبگان ما بهترین مونتاژکاران دنیا هستند؛ در هوش مصنوعی بهترین‌ها داریم؛ چرا نباید از بهترین فناوری استفاده کنیم، باید از خود سؤال کرد که در مسیر کاری و تولید آیا این راهی که می‌رویم بهتر است؟

رئیس‌جمهور خطاب به مدیران و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف گفت: می‌توانید تغییر دهید‌، می‌توانید بپرسید ما آنچه که تولید می‌کنیم باید معلوم باشد با چه کیفیتی تولید کنیم و چگونه پخش کنیم؟ کالا مگر گم می‌شود مگر کالا در این دنیا احتکار می‌شود این از ناآگاهی ما است؟

وی خطاب به مدیران و نخبگان کشور تاکید کرد که شما باید مدیریت کنید و مملکت را می‌توانید بسته به نگاه خود از این وضعیت و مشکلات عبور دهید.

رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم ارتقای بهره‌وری، بهره‌گیری از توان علمی نخبگان و الگوبرداری از تجارب موفق جهانی گفت: عقب‌ماندگی و ناکارآمدی برای ما به‌عنوان یک انسان، ایرانی و مسلمان به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و مدیران باید با شناخت دقیق داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور، مسیر پیشرفت را هموار کنند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر میان صنعت و دانشگاه اظهار کرد: جای اساتید دانشگاه برای همفکری در این جمع‌ها خالی است؛ هر مدیری در هر جایگاهی که قرار دارد در گام نخست باید بداند چه امکاناتی در اختیار دارد؛ بداند کجاییم و چه داریم؛ باید مشخص شود از آب، خاک، کوه و داشته‌هایمان چه میزان بهره‌برداری می‌کنیم، دیگران چه کار می‌کنند و سطح تولید و بهره‌وری ما در مقایسه با آنها کجاست؟

وی افزود: عقب‌تر بودن و ناکارآمدی نسبت به دیگران برای ما پذیرفتنی نیست؛ چرا باید در استفاده از آب، خاک، کشت دیم و سایر منابع از دیگران عقب بمانیم؟ وقتی این پرسش‌ها در ذهن ایجاد شود، راهکارها نیز نمایان خواهد شد؛ گام نخست این است که بپذیریم وضعیت فعلی قابل قبول نیست؛ وقتی پذیرفتیم عقب هستیم باید به دنبال دانشمندان و کارشناسان برویم تا ببینیم دیگر کشورها چه کرده‌اند و علت جایگاه کنونی ما چیست.

روستاییان و عشایر سرمایه‌های بی‌بدیل کشور هستند

علاوه‌ بر این، پزشکیان روز شنبه (18 مهرماه) از غرفه‌های مختلف تولیدات و توانمندی‌های استان‌های کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، محصولات و توانمندی‌های ارائه‌شده از سوی روستاییان و عشایر کشور قرار گرفت.

پزشکیان در حاشیه این بازدید دو ساعته در گفت وگوی کوتاهی درخصوص این نمایشگاه و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور، گفت: روستاییان و عشایر سرمایه‌های بی‌بدیل کشور هستند و با تولید محصولات مختلف، نقش مهمی در تامین نیازهای مردم و کشور دارند.

رئیس‌جمهور در بیان احساس خود از حضور در این نمایشگاه و در جمع روستاییان و عشایر تولیدکننده کشور، گفت، حضور در جمع این عزیزان اصل زندگی است.

پزشکیان در پاسخ به سؤالی درخصوص پیامش به دشمنان مردم ایران و تهدید‌کنندگان کشور، گفت: حضور فعال سرزنده و با نشاط مردم در این نمایشگاه پیام روشنی برای دشمنان دارد که از تهدیدات هیچ ترسی ندارند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت برای حل مشکلات و رفع نیازها در کنار همه مردم به‌ویژه روستاییان و عشایر است.

پزشکیان همچنین در پایان این بازدید در دفتر یادبود نمایشگاه با درود و سلام به همه مردم ایران و روستاییان و عشایر فداکار، کارآفرین و متعهد، نوشت: ما تا جان در بدن داریم خدمتگزار مردم غیرتمند ایران قهرمان خواهیم بود.

اقدامات تروریستی

عزم نیروهای حافظ امنیت را متزلزل نمی‌کند

همچنین رئیس‌جمهور روز شنبه (18مهرماه) در پیامی با تسلیت شهادت شهیده والامقام سرهنگ دوم نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌ و بلوچستان، در منطقه چشمه زیارت زاهدان به خانواده معزز آن شهیده والامقام، فرماندهان و کارکنان فراجا، همکاران ایشان و مردم شریف استان سیستان‌ و بلوچستان، تأکید کرد: چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای هرگز عزم نیروهای حافظ امنیت را در پاسداری از جان، آرامش و آسایش مردم متزلزل نخواهد کرد و صیانت از امنیت شهروندان و مقابله با تروریسم و عوامل ناامنی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

متن پیام تسلیت رئیس‌جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اقدامات کور و تروریستی که با هدف ایجاد ناامنی، گسترش خشونت و برهم زدن آرامش مردم صورت می‌گیرد، جز ریختن خون بی‌گناهان و آشکار ساختن ماهیت جنایتکارانه عاملان آن، هیچ دستاوردی نخواهد داشت. ترور و شهادت ناجوانمردانه سرکار خانم افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌ و بلوچستان، در منطقه چشمه زیارت زاهدان، نمونه‌ای تلخ از این جنایات غیرانسانی است.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده معزز آن شهیده والامقام، فرماندهان و کارکنان فراجا، همکاران ایشان و مردم شریف استان سیستان‌ و بلوچستان، تأکید می‌کنم چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای هرگز عزم نیروهای حافظ امنیت را در پاسداری از جان، آرامش و آسایش مردم متزلزل نخواهد کرد و صیانت از امنیت شهروندان و مقابله با تروریسم و عوامل ناامنی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

ضروری است دستگاه‌های مسئول با فوریت و جدیت، ابعاد مختلف این جنایت را بررسی کرده و عاملان و آمران آن را هرچه سریع‌تر شناسایی کنند.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده و دیگر همرزمان شهیدش، رحمت واسعه و علو درجات و برای خانواده‌های داغدار، صبر و سلامتی مسالت دارم.

دیپلماسی منطقه‌ای نباید صرفاً

به برگزاری نشست‌ها محدود شود

خبر دیگر اینکه پزشکیان، روز شنبه (18مهرماه) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: دیپلماسی منطقه‌ای برای ما صرفاً به معنای برگزاری نشست‌ها نیست؛ بلکه باید به ابزار مدیریت بحران، حفظ ارتباطات، جلوگیری از گسترش درگیری و فعال‌کردن همکاری‌های عملی تبدیل شود.